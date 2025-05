La carrera electoral del año, en la ciudad de Roldán al menos, dejó un hecho infrecuente: todos los precandidatos de una lista dentro del peronismo renunciaron a integrar la nómina definitiva para el comicio del 29 de junio, por la lista del sector que controla el ex intendente José Pedretti. “Presentamos la renuncia porque no vamos a compartir un espacio con el que no estamos de acuerdo en formas de pensar y de obrar”, resumió quien encabezaba la lista dimitente, María Eugenia García, actual concejala que ya el año pasado había roto su vínculo con el ex jefe del peronismo roldanense.

May García, luego de romper con el pedrettismo en diciembre pasado, creó en Roldán el sector Comunidad junto con Jorge Di Virgilio, que fue precandidato a intendente, y vecinos de diversa extracción, no solo del peronismo. Y en las PASO del 13 de abril tuvieron su primer test electoral. Obtuvieron 919 votos que no alcanzaron para imponerse en la interna justicialista pero le depararon el 5º lugar en la nómina final de concejales que ahora encabeza Mariano Mateo, de la lista Somos Roldán, que se impuso por 3.805 votos.

Para una elección que atrajo 14.200 electores (62% del padrón), la chance del peronismo en la puja por el Concejo fue promisoria: la fuerza Más para Santa Fe obtuvo entre ambos sectores 5.016 votos, algo más que los 4.999 sufragios que obtuvo la suma de listas del oficialismo. En Unidos para Cambiar Santa Fe, el candidato ganador fue Marcelo Cristiani, quien encabeza la lista apadrinada por el intendente Daniel Escalante. La Libertad Avanza, en esta ciudad sanlorencina, tuvo su porción de electorado aunque bastante atrás: 1.830 votos.

“Somos Roldán es un espacio que dejé finalizado 2024, y no voy a volver a trabajar allí, con gente con la que no comparto decisiones que toman, sus valores. Nos pareció incorrecto volver a un espacio del que me retiré el año pasado. Entonces renunciamos, lo consensuamos con mis compañeros”, argumentó la concejala García. Con ella firmaron la dimisión en el Tribunal Electoral de Santa Fe Adrián Carrizo, Silvina Robiolo, Guillermo Alonso, Maru Villafañe, Rodrigo Saire, quienes la secundaban en la lista de Comunidad.

La edila ratificó su condición de opositora a la gestión de Escalante, y al margen del influjo de Pedretti también. “Sé muy bien que Perón decía que el que gana conduce y el que pierde acompaña, pero en un espacio de honestidad y transparencia, y esto no es lo que nos representa; por eso dimos un paso al costado, como ya lo demostré en diciembre”, afirmó.

En ese sentido, García remarcó la voluntad de su espacio en dar libre albedrío a su electorado de primarias a la hora de votar el 29 de junio en generales. “Nuestros votantes son libres de elegir a quienes consideren que están preparados para gobernar la ciudad. Nuestro espacio, Comunidad, es nuevo y la gente lo está conociendo, estamos creciendo, pero no nos arrogamos la propiedad de nuestros votos. La gente nos eligió con casi 1.000 votos para representarla, no lo logramos. Entonces cada uno es libre de votar y acompañar a quien considere”, recalcó.

García, entonces, completará su mandato como concejala hasta diciembre. “Hay varios proyectos para llevar a cabo, y seguiremos formando gente para volver dentro de dos años, trabajando codo a codo con los vecinos, como lo vinimos haciendo. Este espacio recién comienza, y la gente nos confirma que la decisión tomada es correcta”, concluyó.