El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, no se quedó callado y se defendió tras las amenazas del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente, Javier Milei, de un posible recorte presupuestario a las provincias en caso de ser rechazada la ley ómnibus.

“Tendremos que defendernos, podemos dejar sin energía al gobierno nacional”, advirtió el funcionario, en diálogo con Radio 10.

“Podríamos literalmente dejar sin energía al gobierno nacional. La Patagonia es fundamentalmente el verdadero motor energético de la Argentina por la cantidad de energía que aquí se produce. Nosotros, los patagónicos, producimos el 90% de la energía que Argentina necesita. En ese juego de amenazas uno responde como puede”, advirtió Pesatti.

En cuanto a los dichos del ministro y el presidente, el vicegobernador de Río Negro dijo: “No se puede, me parece a mí, utilizar la amenaza como metodología para gobernar. 'Los voy a fundir a todos', dijo ¿Quién se cree que es quien hoy está ocupando la presidencia? ¿Un ciudadano más? No puede decir semejante cosa. Además las provincias no vivimos de otra cosa que no sea lo que las propias provincias producen”, replicó.

"Río Negro, como la Patagonia, no son territorios que viven colgados del presupuesto nacional. Todo lo contrario, contribuyen a que la Argentina pueda encontrar los caminos que necesita, todos los días con su esfuerzo, trabajo y recursos. Por lo tanto, nos merecemos el máximo de los respetos. No estamos en una monarquía, estamos en una república. Y en una república federal", concluyó Pesatti.