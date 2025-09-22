El anuncio del Gobierno nacional sobre la eliminación transitoria de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre tuvo repercusiones. Entre las voces críticas se destacó la del gobernador, Maximiliano Pullaro, quien reclamó una decisión definitiva y no una medida de corto plazo.

“Nosotros lo venimos reclamando desde el primer día de gestión. Queremos que las retenciones se eliminen para siempre, no de manera transitoria, ni para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar fuga de capitales”, sostuvo en redes.

Pullaro insistió en que el campo necesita políticas estables y de largo plazo que den certidumbre a los productores: “Las retenciones se deben eliminar por convicción y no por necesidad. Necesitamos medidas que realmente beneficien a los productores y generen previsibilidad para que el sector pueda invertir”.

La medida oficial, anunciada este lunes por el vocero presidencial Manuel Adorni, regirá por poco más de un mes y tiene como objetivo acelerar la liquidación de divisas, reforzar las reservas del Banco Central y estabilizar el mercado cambiario.

El Gobierno estima que el stock disponible de granos asciende a unos US$ 10.000 millones, y busca que una parte importante de esas operaciones se concrete en las próximas seis semanas.

Por su parte, el intendente Pablo Javkin se expresó en la misma línea que el gobernador: “En estos momentos, Argentina no necesita manotazos de ahogado sino seriedad y rumbo firme, plan claro, método y trabajo. Así lo hacemos en el interior productivo y demuestra que funciona”.