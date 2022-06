Tras el reencuentro público con el presidente Alberto Fernández durante un acto por el centenario de YPF, este sábado la vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a encender la interna del Frente de Todos y arremetió contra los "ataques" de funcionarios que hablan "sin dar la cara, en off". Minutos después, Alberto Fernández salió a respaldar a Cristina y a manifestar su malestar por un mensaje difundido desde el Ministerio de Producción. De hecho las primeras versiones indican que el presidente le habría pedido la renuncia a Matías Kulfas, titular de esa cartera.

A través de su cuenta de twitter Cristina, escribió: "Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso".

El enojo de Cristina surge de un mensaje que se difundió este viernes por la tarde, luego de su discurso, en el que le pidió al presidente que "use la lapicera" para posibilitar que los caños de chapa para construir el gasoducto Néstor Kirchner se hagan en Argentina y no se importen, e indirectamente dio a entender que esa oportunidad se echó a perder por un error proveniente de la cartera de desarrollo productivo.

Durante la noche de viernes circuló un mensaje de whatsapp, aparentemente de allegados a ese ministerio, en el que salieron al cruce por la versión de la vicepresidenta y sostuvieron que en realidad la responsable de haber hecho las licitaciones para esos caños de chapa, fue la Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), una empresa pública argentina del sector petrolero y energético, dirigida por funcionarios kirchneristas.

En su tweet de este mediodía, Fernández de Kirchner incluyó la publicación original de la empresa Energía Argentina (IEASA- ENARSA) en el que se dio a conocer ese mensaje difundido por WhatsApp desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. En ese mensaje se indicaba que "es IEASA (ENARSA), con funcionarios designados por ella, quienes hacen las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de IEASA". Además, acusaba a la firma de haber hecho una licitación "a la medida de Techint" para la provisión de materiales para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Según la compañía pública, creada a fines de 2004, "a la categoría de `funcionarios que no funcionan´, planteada en el año 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta".

Junto a la captura de pantalla del mensaje en off difundido a periodistas por la cartera que conduce Matías Kulfas, el comunicado de ENARSA rebatió las críticas hechas en ese off y afirmó: "No sólo es grave, sino muy penoso y sobre todas las cosas, incomprensible, que una obra de la magnitud e importancia para la Argentina y para el propio Gobierno, como lo es el gasoducto Néstor Kirchner, sea objeto de este tipo de acciones".

Alberto apoyó a Cristina

Por su parte, el presidente Alberto Fernández compartió su "malestar" expresado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación a la publicación fundada en una supuesta información en off, y dijo que confía en la "integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación" del gasoducto Néstor Kirchner.

"Comparto la respuesta dada por @Energia_ArgOk a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner", publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Y a continuación agregó: "Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina. El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad".