Familiares de víctimas por los asesinatos de diciembre de 2001, en conjunto con damnificados por la trágica inundación de mayo de 2003 en la capital provincial, se unieron en repudio a la propuesta de un periodista porteño que recibirá de parte del Ejecutivo provincial un subsidio de 360 mil pesos para la escritura, diseño e impresión de un libro sobre la vida de quien gobernara Santa Fe durante ambos momentos trágicos de la historia reciente. Aunque la Justicia no lo complicó siquiera, al exmandatario Carlos Reutemann, fallecido en 2020, se le asignó un alto grado de responsabilidad política.

El periodista señalado es Claudio Daniel Legnani, oriundo de la ciudad de Buenos aires, abocado a la cobertura del automovilismo y que, según las organizaciones de familiares, “tiene un estrecho vínculo con la familia Reutemann: su padre fue apoderado del Lole en sus épocas como corredor de Fórmula 1”, advirtieron.

El decreto 1133 con fecha 04 de julio del presente año que lleva la rúbrica de Omar Perotti, sostiene que la ayuda económica que recibirá Legnani será destinada a cubrir los gastos de impresión y realización del libro sobre la vida y trayectoria del afamado corredor, oriundo de Llambí Campbell, y que también será distribuido en las bibliotecas populares de la provincia de Santa Fe, situación que indignó aún más a los familiares de las víctimas.

Desde hace una semana, circula un documento de Change.org, donde los damnificados juntan firmas con el fin de repudiar dicha acción del gobierno santafesino, que consideran descalificadora desde lo simbólico. “Nos sentimos ofendidos porque este es un manifiesto más de los varios intentos políticos llevados a cabo por distintos personajes de diversos partidos políticos que contribuyeron a la impunidad judicial del fallecido impune ex gobernador de esta provincia”, argumentan en la petición.

“Se intenta exaltar las virtudes deportivas del ex gobernador, separando los acontecimientos políticos, económicos, éticos y morales de este negligente mandatario público de escasa relevancia histórica. Cuando con su proceder ha producido profundas heridas que aún subsisten. Sus desaciertos causales liberaron las manos represivas y asesinas de la policía provincial en los hechos del 19 y 20 de diciembre del 2001 con sus nueve asesinados. Y en los días previos, durante y posteriores del 29 de abril del 2003, con la inundación de la ciudad de Santa Fe, produjo el crimen hídrico sin asumir nunca su responsabilidad ni ante los ciudadanos ni ante la justicia. Estos hechos históricos originaron daños irreparables en las vidas de miles y miles de santafesinos y rosarinos, cuyos efectos aún perduran” insistieron.

Celeste Lepratti, hermana de Claudio Pocho Lepratti, una de las víctimas de la salvaje represión de diciembre del 2001, dialogó sobre este tema con Rosarioplus.com. Dijo sentirse preocupada pero no sorprendida por esta definición, cuando muchas de las víctimas, “ni siquiera recibieron la contención del Estado” tras haber pasado por una situación tan calamitosa, y que si bien recibieron un subsidio muy magro desde 2009, durante las gestiones socialistas, a la llegada de este gobierno dejaron de percibirlo.

“Para la mayoría de las víctimas no hubo ningún reconocimiento oficial ni económico y ese fue siempre un pedido a través de la Comisión Investigadora y la Asamblea del 19 y 20 de diciembre: que la reparación llegue en todo sentido. Además de pedir un acompañamiento permanente para quienes en ese momento eran menores de edad”, señaló Lepratti.

Respecto al libro, del que no se sabe qué aspectos de la vida del ex gobernador abordará, señaló que no es la primer intento de “homenajear la controvertida figura” de Carlos Alberto Reutemann, un ser que “sigue haciendo daño a nuestra memoria”. En ese sentido, contó que durante abril de este año en la Feria del Libro de Buenos Aires se presentó otro libro llamado “Reutemann Eterno” de Daniel Meissner que “se exhibió en el stand de la provincia y donde Legnani también tuvo participación”.

“Nos duele que si hay dinero desde la provincia sea para destinarlo a un libro sobre su vida, que seguramente evitará hablar de todas sus facetas, siempre resaltando su parte deportiva, pero olvidando los daños que hizo su paso por la política”, apuntó. Y dejó claro que esto también se trata de un “hecho simbólico”, cuando los familiares de las víctimas fueron olvidados y sin lograr claros avances en la Justicia.