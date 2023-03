En el marco del acto de apertura del año judicial encabezado por los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el fiscal general Jorge Baclini y el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada Matías Edery se refirieron al reciente fallo del procurador de la Corte que podría derivar en la invalidación de fueros parlamentarios del senador Armando Traferri y, por lo tanto, su obligación de presentarse a declarar como imputado en la investigación sobre coimas del juego clandestino al poder político y judicial.

Previo al acto, el legislador -que aun no pudo ser imputado como presunto jefe de asociación ilícita debido a sus fueros- dialogó brevemente con los medios e insistió en que se presentará a declarar cuando cambien los fiscales de la causa.

Por su parte, Edery respondió que “son excusas, nadie tiene la posibilidad de elegir, sería un privilegio más”.

“Nosotros no nos metemos a cambiar fiscales. He sido sumamente cauteloso a la hora de actuar. Los fiscales que están asignados son los que van a tener que seguir con la investigación. No podemos estar dependiendo de que a una persona que se está persiguiendo le guste o no un fiscal”, sostuvo Baclini, jefe de los fiscales provinciales.

“Es muy importante. Sabíamos que cuando la causa saliera de la esfera de protección de ciertos lugares de la política y la Justicia se iba a empezar a ver la gravedad de una causa de corrupción. Se dio el primer paso”, valoró sobre el reciente dictamen del procurador General de la Nación, Eduardo Casal, el cual abre una puerta hacia la imputación del senador Traferri por asociación ilícita.