El canciller Gerardo Werthein presentó este miércoles su renuncia al presidente Javier Milei, en el marco de una fuerte reconfiguración del gabinete nacional. La decisión se produjo luego del reciente viaje presidencial a Estados Unidos, donde surgieron diferencias dentro de la comitiva oficial y crecieron los cuestionamientos sobre el rol del funcionario en la reunión entre Milei y Donald Trump.

Fuentes oficiales de la Casa Rosada confirmaron la dimisión, mientras que desde la Cancillería indicaron que Werthein ya llevaba varios días sin participar de sus tareas habituales, según consignó El Cronista. La salida del canciller se interpreta como parte de los movimientos que el Ejecutivo impulsa de cara a las próximas elecciones legislativas, en un clima de creciente tensión interna.

Según trascendió, la decisión del exembajador ante Estados Unidos respondió a diferencias con el entorno más cercano al presidente, en particular con el sector vinculado al asesor Santiago Caputo. Werthein habría expresado en privado su intención de dejar el cargo si Caputo asumía un rol formal dentro del Gobierno, algo que finalmente se estaría definiendo en estos días.

El viaje a Washington también dejó secuelas diplomáticas. Durante la visita, Trump condicionó públicamente la ayuda económica a la Argentina al resultado de las elecciones, una frase que fue interpretada como un respaldo directo a Milei y que generó malestar entre diplomáticos de la región. Werthein habría sido desplazado del eje de las conversaciones bilaterales, lo que agudizó el distanciamiento con el núcleo del poder presidencial.

Werthein estaba próximo a cumplir un año al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, cargo que asumió el 30 de octubre de 2024 tras la salida de Diana Mondino, destituida por haber votado a favor del levantamiento del embargo a Cuba en la ONU. Su gestión estuvo marcada por un alineamiento con Estados Unidos y por su papel clave en la recomposición del vínculo bilateral.

Con su renuncia, el Gobierno enfrenta una nueva crisis política en uno de los frentes más sensibles: la política exterior. En un contexto de volatilidad económica, creciente presión internacional y a días de las elecciones legislativas, la salida de Werthein abre interrogantes sobre quién ocupará la Cancillería y cómo impactará este cambio en la estrategia global del Ejecutivo.