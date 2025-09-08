Redactan en Rosario la nueva Constitución y el viernes habrá jura

La Comisión Redactora de la Convención constituyente sesiona este lunes en el Espacio Cultural Universitario de la Universidad Nacional de Rosario, con la meta de integrar y armonizar el texto final de la Carta Magna, según los dictámenes aprobados con cada una de las modificaciones e innovaciones.

Los miembros de la comisión presidida por el socialista Joaquín Blanco trabajan en la lectura y edición del nuevo articulado de la Constitución de Santa Fe. El rector de la UNR los recibió como anfitrión. “Estamos ante un acontecimiento histórico: se está escribiendo la historia de la Provincia de Santa Fe y ustedes son los protagonistas. Que la Universidad Pública pueda alojar este encuentro de la Comisión Redactora nos llena de orgullo”. Asimismo, valoró el mensaje de convivencia democrática de la Convención: “En un momento de la historia de la humanidad donde todo parece resolverse a los gritos, esta Convención es un claro mensaje de lo que debemos priorizar: el reconocimiento del otro en la diferencia para construir un futuro mejor”.

La agenda continuará este martes a las 11 en la ciudad de Santa Fe para dictaminar el texto definitivo, que será debatido y sometido a votación por la tarde en el recinto de la Cámara de Diputados. Y el viernes 12, a las 5 de la tarde, se realizará la jura formal de la nueva Constitución, en la explanada de la Legislatura provincial.