La Mesa Ni Una Menos Santa Fe y la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario difundieron una carta abierta dirigida a legisladores provinciales en la que expresan un enérgico rechazo a la posible designación de Marcelo Germán Gelcich en el Poder Judicial.

Cabe señalar que no es la primera vez que el abogado es cuestionado ya que en 2017, tras la presión de organizaciones sociales, el entonces gobernador Miguel Lifschitz retiró su pliego.

Gelcich es señalado como un abogado anti derechos de las mujeres, con posiciones hegemónicas, ortodoxas y homofóbicas, expresadas en distintas jornadas y charlas vinculadas a derechos humanos.

En esos espacios, criminalizó a las mujeres que acceden a anticonceptivos o a interrupciones legales del embarazo, calificándolas de “inmorales”. También llegó a afirmar que “las mujeres se creen Dios” y que sólo él “tiene en sus manos la decisión de la vida”.

Además, en reiteradas ocasiones sostuvo que los espacios destinados a la comunidad LGBTTTIQ fomentan “el consumo de sexo, corrompen la dignidad de las personas y ponen en peligro la salud”, considerándolos una “falta al pudor” y una “promoción de la sexualidad reducida al hedonismo”.

Desde las organizaciones remarcaron que resulta contradictorio que, a pocos de jurar la nueva Constitución Provincial, que incorpora explícitamente los tratados internacionales de derechos humanos firmados por Argentina, se proponga a un candidato que ha expresado abiertamente posturas contrarias a esos principios.

“Una vez más, desde el movimiento de mujeres llamamos la atención de nuestros legisladores a la hora de designar jueces que es evidente no van a garantizar los derechos de las mujeres ni de las identidades disidentes”, señalaron en el comunicado.