Los dichos de la secretaria de Control y Convivencia en el Concejo echaron alcohol en la herida de los trabajadores municipales, y motivó una dura réplica del titular del sindicato, Antonio Ratner.

"Es una incontinencia verbal de una funcionaria que no puede controlar una situación, entonces lo mejor es echarle la culpa al otro, al trabajador en este caso. Y si no hizo la denuncia incurre en incumplimiento de los deberes de funcionario público", lanzó Ratner acerca de Carolina Labayrú, e insinuó que como funcionaria no es idónea para el cargo que ocupa.

La secretaria de Control reveló el lunes ante concejales de la comisión del área que había detectado hechos de corrupción, en lo concreto, sobreprecios en compras de repuestos para los vehículos de la Dirección, y desmanejos en la compra de combustible.

"Esto nos sorprende", dijo Ratner este martes en diálogo con Ariel Bulsicco por radio Sí 98.9. "El Concejo no es la caja de resonancia para esto. Si Labayrú tiene elementos de prueba es su obligación ir al Ministerio Público de la Acusación y hacer la denuncia correspondiente por los hechos de corrupción que manifiesta", desafió Ratner.

El gremialista agregó que desde que asumió Pablo Javkin en la Municipalidad, "no se compró nada para Tránsito", y alegó que "si hay malversación de fondos, eso ocurre en la Secretaría, no en la Dirección de Tránsito. Las compras las hace la Secretaría, y para el combustible hay una tarjeta de carga, eso tiene más de 3 años, de antes que esta funcionaria llegara".

Ratner consideró "temerario decir cosas si pruebas, decir que la Municipalidad podría hacer más por la seguridad y no lo hace por los trabajadores. Estos dichos luego provocan la agresión que sufren los trabajadores en la calle, por parte de los transgresores que terminan arremetiendo contra los inspectores".

El representante de los empleados municipales atribuyó la dichos de Labayrú a "una incontinencia verbal de una situación que no puede controlar y dice estas cosas. Si no hizo la denuncia incurre en incumplimiento de deberes de funcionario público. No lo hizo porque tal vez no habrá elementos. ¿Por qué no hizo sumarios?", punzó.

Y remató: "Uno elige al intendente, pero el intendente elige a sus funcionarios y no todos tienen la idoneidad para ocupar un cargo público, entonces lo primero que pasa cuando ocurren estas cosas es echarle la culpa al otro. No soy yo, el problema son los empleados", ironizó el gremialista, y reclamó "una explicación del intendente".