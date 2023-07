Quince bancas y una gran ruleta

La Boleta Única para concejales de Rosario tiene más de 50 centímetros de largo en los que habrá que encontrar la carita del postulante elegido para marcar con una cruz. Lo mismo que como hace muchos años, pero el crecimiento de la oferta electoral no alienta precisamente a la participación de los votantes. El sistema de “fotitos” ha facilitado la participación de periodistas más o menos conocidos, cocineros de tv, futbolistas y cualquiera que haya tenido el mínimo

grado de trascendencia pública en la ciudad. Por supuesto, no está mal que crezca la participación política, el problema es que en muchos casos crece a manera de oportunidad personal y no como proyecto colectivo que es la piedra basal de la política misma.

Lo importante es no creer que el sistema electoral de Boleta Única es una maravilla completa. Por algo la Nación da vueltas hace 15 años y no lo aplica. Hoy hasta el sistema de primarias abiertas entra en discusión cuando las últimas elecciones en distintas provincias mostraron una notable caída de la participación electoral, incluso por debajo de los guarismos de 2021 en plena pandemia.

Los partidos se han acostumbrado a estas posibilidades que da el sistema y recurren permanentemente al recurso. La militancia tradicional no encuentra incentivos en las fuerzas políticas porque sabe que siempre correrá de atrás contra una cara más o menos conocida. Toda preparación, dedicación, formación sobre los temas centrales de la agenda local, quedan a un lado. Por supuesto, hubo y hay outsiders de la política que aprendieron la cosa pública en su recorrido por las bancas, pero hay muchos otros que llevan muchos años y no hay un solo tema que dominen ampliamente.

Hoy está de moda la cuestión del “sentido común”, incluso lo utilizan varios candidatos como principal eje de sus campañas. La frase -que no significa nada- opera en dos sentidos: Acerca al candidato al hombre y a la mujer de la calle que todos los días aplica el sentido común para sobrevivir; y por el otro lado excusa al candidato de exhibir algún

conocimiento concreto para aportar a la transformación de la ciudad sin diferenciarse del que tenga cualquier vecino sobre el tema.

Pero esta reflexión no es en defensa del político profesional, sino que apunta a mostrar de qué manera las distintas listas se van despoblando de referentes sociales que vienen de riquísimas prácticas comunitarias en distintos barrios, sindicatos, vecinales y clubes de Rosario. A esos los visitan, les palmean el hombro y secretamente le hacen saber que el Palacio Vasallo nunca será para ellos.

No pasa sólo en el Concejo de Rosario, pero sí aquí es como que el tema ha llegado al paroxismo. Las elecciones locales van perdiendo seriedad en esa categoría. Todo en el marco del cogobierno de una ciudad de un millón de habitantes que requiere de un trabajo tan o más importante que la Legislatura santafesina donde diputados y senadoresprovinciales tratan asuntos que involucran a miles de kilómetros cuadrados de la provincia de los que muchas veces es difícil enterarse y de los que mayoritariamente tienen influencia menos directa sobre la población que las ordenanzas que emanan de Córdoba y 1º de Mayo.

Y finalmente está la desconfianza en la política que es el principal motor para la llegada de hombres y mujeres que provengan de otros lugares, a veces prestigiosos y a veces farandulescos. Ya en los '90 la cuestión comenzó a repetirse con Carlos Reutemann, Palito Ortega y Daniel Scioli, para nombrar a los más conocidos. Pero en estos casos todos llegaron a conducir gobiernos.

En Reutemann es evidente que la gente vio algo más que a una estrella de la Fórmula Uno porque lo volvió a votar y hasta tuvo la oportunidad de ser candidato a presidente. Ortega se retiró pronto de su despacho en Tucumán y volvió a la guitarra. El campeón de motonaútica Scioli hizo toda una carrera como gobernador de Buenos Aires, vicepresidente de la Nación y hasta pocos días atrás, potencial candidato presidencial una vez más. Todo eso no es parte sólo del sentido común. Para bien o para mal, todos se desarrollaron dentro de una fuerza política, no como cazadores solitarios.