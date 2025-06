.Además de Cristina Fernández de Kirchner, el fallo convalidado este martes por la Corte Suprema tiene precedente otras condenas ratificadas por la Cámara de Casación Penal que habían sido dictadas en primera instancia en diciembre de 2022.

La condena alcanza además al empresario Lázaro Báez (6 años de prisión); al ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López (6 años); al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti (6 años); a los ex responsables de la DNV en Santa Cruz, Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Daruich (3 años y 6 meses); y a los ex titulares de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Pavesi (4 años y 6 meses) y José Santibáñez (4 años).

Todos ellos habían sido sentenciados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Y lo confirmó Casación en la sala integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Los dos primeros fueron parte del escándalo conocido como Lago Escondido, aquel viaje de un grupo de jueces, funcionarios y periodistas a la propiedad privada de Joe Lewis, un empresario británico, en 2020; y frecuentadores compañeros de fútbol y tenis de Mauricio Macri en su casa quinta Los Abrojos.

Curiosamente, aunque la presidenta sí tendría conocimiento de la supuesta corruptela, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido no. El funcionario sobre quien pesaba un pedido de condena de 10 años, fue absuelto. También fueron absueltos Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación, y Héctor Garro, ex titular de Vialidad de Santa Cruz. Sobre Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner y ex secretario de Coordinación de la Obra Pública, el Tribunal declaró extinguida la acción penal por prescripción y fue sobreseído.

El dictamen original había considerado probado que entre 2003 y 2015 se montó una estructura para beneficiar de forma sistemática a las empresas de Lázaro Báez con contratos de obra pública vial en Santa Cruz. En total, se analizaron 51 licitaciones durante ese período. “Tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”, señalaron los jueces al dar a conocer su fallo original en 2022.

Eso apunta a una serie de obras previstas en cada Ley de Presupuesto que ambas cámaras del Congreso de la Nación aprobaron cada año, incluso con el voto de la oposición.