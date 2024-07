Federico Sturzenegger, el nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado, anunció este viernes por la noche que presentará en el Congreso de la Nación un proyecto llamado "Ley Hojarasca", con el que espera eliminar alrededor de un centenar de regulaciones que quedaron "obsoletas" y "afectan los derechos de propiedad".

"La semana que viene o la otra vamos a estar yendo al Congreso, porque se retoma la agenda legislativa, y vamos a arrancar con una ley que le damos el nombre de Hojarasca", indicó el ex secretario de Política Económica en 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa (Alianza).

"Son varias decenas de leyes y esperamos un muy lindo debate en el Congreso", anticipó el economista, sobre la iniciativa que enviará a la legislatura.

Por último, el ex titular del Banco Central en el macrismo dijo: "Está esa famosa frase del Presidente que es 'no hay plata' y me parece que es importante recalcarla, porque tenemos que entender que lo que gasta el sector público es un peso que alguien paga con impuestos".

El nombramiento de Sturzenegger se hizo efectivo a través del Decreto 586/2024, publicado este sábado en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La nueva cartera buscará “eliminar tareas innecesarias, duplicadas y/u obsoletas”; elaborar “políticas tendientes a aumentar la competitividad, eliminar cargas burocráticas, facilitar el funcionamiento de los mercados, impulsar el crédito, disminuir regulaciones y controles, aumentar la libertad económica y disminuir los costos del sector privado y productivo, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional”.

Además, intentará “impulsar las acciones necesarias para el dictado de actos administrativos que propicien la simplificación y/o supriman las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como aquellas exigencias normativas que distorsionen los precios de mercado, en coordinación con las áreas competentes de la Administración Pública Nacional”.

Un detalle del nuevo Ministerio es el punto 25, que establece que entre sus funciones está la de “entender en la elaboración, registro, seguimiento, evaluación y planificación de los proyectos de inversión pública y en el control de la formulación, registro, seguimiento y evaluación de esos proyectos cuando sean ejecutados a través de contratos de participación público-privada en los términos de la Ley N° 27.328″. Es decir, la vuelta de los contratos PPP para la obra pública.