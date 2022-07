La nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, expresó este martes que su gestión avanzará hacia un esquema de "equilibrio fiscal" como parte de la continuidad del programa económico que delineó el presidente Alberto Fernández.

Además, manifestó que impulsará una mirada federal que permita un crecimiento del empleo, las exportaciones, el ingreso de divisas y la revalorización de la moneda local.

"Creo en el equilibrio fiscal y tenemos que avanzar en ese sentido", afirmó la ministra minutos después de que el Presidente le tomara juramento en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en un acto en el que estuvieron presentes gobernadores, funcionarios nacionales y provinciales, y representantes gremiales y empresariales.

Tras la jura formal, Batakis quien se desempeñó hasta hoy como secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, expresó -en un encuentro con la prensa en el Patio de Las Palmeras de Casa de Gobierno- los tres ejes que conformarán sus políticas económicas, a los que identificó como "la solvencia fiscal, la continuidad del programa económico y aumento del empleo y las exportaciones".

La nueva ministra también planteó la necesidad de "liberar todas las fuerzas productivas para lograr más puestos de trabajo y exportaciones", al agradecer el respaldo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de los gobernadores, de los ministros, de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, -de quien fue ministra en la provincia de Buenos Aires-, y de Interior, Wado de Pedro, con quien trabajó hasta su designación al frente del Palacio de Hacienda.

Luego en declaraciones al canal de cable C5N, la nueva jefa del Palacio de Hacienda anticipó que "mañana me comunicaré con los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para analizar la situación y la marcha del acuerdo".

En relación con el equilibrio fiscal, la ministra reiteró que "necesitamos equilibrio fiscal, el Estado no tiene que acumular superávit sino que debemos prestar servicios de calidad. Durante la pandemia el Estado estuvo presente, pagando sueldos y asistiendo a los sectores más necesitados y se acumuló déficit. Pero no se puede vivir en déficit permanente".

Batakis puntualizó que se siente "muy cómoda con el tipo de cambio oficial. El mercado blue es un mercado muy marginal pero está en la conciencia colectiva como el riesgo país. Las grandes operaciones se hacen al tipo de cambio oficial con el cual me siento cómoda y es un tipo de cambio de equilibrio".

Más adelante, remarcó que "los dólares que tiene la Argentina tienen que ser puestos al servicio de la producción, para bienes de capital y para insumos para la industria. Tenemos que planificar y ser eficientes. Va a ser difícil pero es necesario planificar. Vamos a ver con los empresarios cuales son sus prioridades vivimos una revolución 4.0 y tiene que ser atendida, No es una cuestión sola del mercado".

Batakis expresó que "vamos a ir monitoreando y viendo hora por hora qué vamos a hacer. En estos días vamos a tener respuestas. Espero que me conozcan y tiene que haber ese ida y vuelta entre todos los actores de la economía, los empresarios los sindicalistas y no sólo el mercado".

A renglón seguido y sobre la falta de insumos, la ministra señaló que "el tema de los faltantes tiene que ver con la necesidad de tener mayor fluidez en los insumos. Tenemos un cuello de botella que tenemos que resolver. Creemos que en un mes esto tiene que estar resuelto".

En referencia a la inflación, Batakis resaltó que "la inflación es algo que va carcomiendo la vida de los argentinos, la inflación no permite tomar una decisión y no permite planificar ni al Estado ni a las empresas. Nosotros tenemos nuestras causas propias de la inflación. Esta batalla la vamos a dar por el beneficio de la gente. La inflación tiene muchas causas, tenemos una inflación alta con una inercia muy fuerte y sostenida y tenemos que abordar todos los instrumentos y si en el mediano plazo podemos converger a un orden fiscal será fundamental para frenar la suba de la inflación. Los acuerdos de precios son muy importantes, pero nosotros queremos que los empresarios puedan planificar su cadena productiva, para saber cuales son las necesidades de divisas tanto para importar como para sus remesas de dólares. El programa de Precios cuidados se puede mejorar pero no es lo único que podemos hacer".

Batakis se refirió luego al tema tarifario y ratificó que "la segmentación de tarifas se mantiene y aquellos que tienen la capacidad de pago deben hacerse cargo de sus consumos y de esa forma podemos hacer una mejor redistribución del ingreso. El motor de la economía tiene que ver con el consumo. Nosotros creemos en la mejora del salario y en las paritarias como motor del consumo. El salario no es inflacionario pero la distribución del ingreso debe ser más equitativa".

Al ser consultada sobre el impuesto a la renta inesperada, Batakis dijo que "esa es una vía justa. Los impuestos tienen otras motivaciones y en este caso viene por una situación inédita como es la guerra. Ese instrumento es para generar una redistribución de recursos para que todos estemos mejor".

La ministra dijo que "un cambio de ministro genera incertidumbre, hay que dejar de correr durante unos días, espero que me conozcan".

En relación con la deuda en pesos, Batakis se mostró proclive a una suba de las tasas de interés porque dijo que "las tasas de interés tiene que ser positivas para poder desarrollar instrumentos en pesos. Es un segundo semestre de muchos vencimientos y ya lo estamos trabajando con el Banco Central".