El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a sus pares de Corrientes (Gustavo Valdés), Jujuy (Carlos Sadir), Córdoba (Martín Llaryora) y Chubut (Ignacio Torres), participarán este martes de un acto de la alianza Provincias Unidas en Puerto Madryn.

Por segunda vez consecutiva, faltará a la cita el jefe provincial de Santa Cruz, Claudio Vidal, que estuvo en el nacimiento del bloque.

La agenda oficial comenzará a las 10 con la visita a la planta de aluminio ALUAR y una reunión con el presidente, Javier Madanes. A las 11:30 se desarrollará el acto central de Provincias Unidas en el hotel Rayentray (Bv. Almirante Brown 2880, Puerto Madryn), seguido de una conferencia de prensa con transmisión en vivo.

Uno de los temas que seguramente mencionarán los mandatarios en el diálogo con los medios será la fugaz vigencia de las retenciones cero a las exportaciones de granos, que el Gobierno mantuvo vigente durante 72 horas la semana pasada.

Por último, a las 12:30, los mandatarios compartirán un almuerzo privado para impulsar la fuerza que rompa con la polarización en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

El objetivo de Pullaro y sus pares es ampliar la representación legislativa que ya poseen, y cohesionarla desde cada provincia en un bloque orgánico. De esa manera, quieren disputarle poder a La Libertad Avanza por motu propio y sin ayuda del macrismo.

Cultivan imagen de opositores al gobierno libertario, pero en clave anti kirchnerista, como una "tercera vía" de corte federal, para terciar en un escenario hasta ahora polarizado, tal como lo demostró la elección bonaerense del 7 de setiembre. Esto en el escenario más cercano; y de fondo, el posicionamiento a nivel nacional que los mismos gobernadores avizoran como posible y conveniente a sus objetivos. En el caso de Pullaro, por ahora nada indica que en 2027 vaya a hacer otra cosa que no sea intentar ser el primer gobernador reelecto de la historia de Santa Fe.