El gobernador Maximiliano Pullaro votó este domingo en Hughes, su localidad de origen, donde dialogó con la prensa y expresó su satisfacción por participar de la jornada electoral en su pueblo. “Es muy lindo votar aquí, uno siente mucha identidad en el lugar que lo formó”, afirmó.

Pullaro sostuvo que estas elecciones podrían registrar una mayor participación ciudadana. “Fue una campaña muy intensa, con mucho debate de ideas. Entiendo que la gente va a venir a votar”, señaló. En ese sentido, destacó la relevancia de los comicios para la vida democrática del país.

El mandatario también analizó el modo en que se discute política en la Argentina. “La democracia se está transformando más en slogans que en propuestas en profundidad. Tenemos que adaptarnos a los tiempos, pero me hubiera gustado más debate”, observó.

Además, mencionó la existencia de tres grandes espacios que protagonizaron la campaña: “Fuerza Patria, La Libertad Avanza y Provincias Unidas, que viene del interior productivo a plantear una mirada distinta de los valores que debería tener la República Argentina”.

Finalmente, el gobernador elogió el sistema de boleta única nacional. “No es igual al de Santa Fe, pero me pareció más práctico el formato horizontal. Hay que evaluarlo, porque incluso puede ser mejor que el que usamos en la provincia”, concluyó.