Consultado sobre la investigación de irregularidades y corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que comenzó tras la filtración de audios atribuidos al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, el gobernador Maximiliano Pullaro respondió: “Esperamos que se esclarezca rápidamente”, dijo al arribar junto a la vice Gisela Scaglia al Congreso Internacional del Maíz que se lleva adelante en el Salón Metropolitano de Rosario. “No hay corrupción buena, corrupción mala o corrupción de un lado o del otro”, prosiguió el gobernador santafesino quien aseguró: “A la corrupción hay que condenarla siempre”.

Por otra parte, el mandatario tomó distancia del gobierno nacional, pero valorando la supuesta baja de inflación. "Argentina nos da la oportunidad de administrarla bien, continuar por el camino de las cosas que se han hecho correctamente, fundamentalmente la baja en los niveles de inflación; ahora tenemos que apuntar al desarrollo”, por lo que reclamó “mirar al interior productivo, la infraestructura que hace falta y de qué manera podemos producir más”.

El gobernador apuntó también a que “no podemos lograr equilibrio fiscal solamente con ajuste. Hay que ser más sensatos”, y volvió a reclamar por el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia: “Están muy mal, hay siniestros viales con fallecidos todos los meses y eso debe ser atendido”, a lo que agregó que esa falta de obras también “impacta en los costos de la logística ya que hace que un camión no pueda llegar a los puertos en el tiempo estimado”; por eso pidió una vez más que “si no van a administrar las rutas nacionales como corresponde, se las transfieran a la Provincia que tiene un sistema honesto y austero para administrar lo público”.