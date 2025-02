El gobernador Maximiliano Pullaro se mostró “conforme” este lunes ante el inicio de las clases en toda la provincia y aseguró: “Habíamos dicho que las escuelas iban a estar abiertas y así fue”.

En diálogo con la prensa de la ciudad de Santa Fe, luego de entregar insumos y equipamiento a distintas localidades para las acciones de prevención del dengue, Pullaro remarcó que “después de 14 años, los chicos el día que comenzaron las clases, estuvieron en los establecimientos educativos públicos y privados”, y afirmó que esto “cambia el paradigma, porque más allá de la discusión que podemos tener con los gremios, los chicos están en las escuelas aprendiendo, pero fundamentalmente mejorando la calidad educativa que necesitábamos en la provincia”.

Más del 95 % de los docentes en las aulas

Consultado sobre el porcentaje de adhesión a la medida de fuerza impulsada por el gremio representante de los docentes públicos -Amsafe-, Pullaro aseguró que fue “muy bajo” según la evaluación que realizó la Provincia: “Muy por encima del 95 % de los docentes fueron a dar clases”, sostuvo el mandatario.

Además, Pullaro se refirió al paro impulsado por Ctera a nivel nacional al afirmar que “desde Buenos Aires no nos van a venir a marcar la cancha. (Roberto) Baradel no va a venir a decirle a la provincia cuando tenemos que parar las escuelas. Acá los santafesinos le dijeron que no al paro de Baradel y hoy después de 14 años las escuelas estuvieron abiertas”.

Diálogo permanente

Por otra parte, el mandatario santafesino aseguró que “el diálogo es permanente con los gremios docentes; vamos a seguir charlando pero no va a haber una nueva oferta porque hicimos todos los esfuerzos en materia económica para recomponer los salarios de los empleados públicos y sería una falta de respeto cuando muchos gremios aceptaron la oferta salarial del Gobierno Provincial”, a la vez que reconoció “seguir charlando otro tipo de condiciones y vamos a continuar esforzándonos para mejorar los salarios de toda la administración pública. Pero no podemos desfinanciar otras políticas públicas como la infraestructura y los servicios”.

Por último, Pullaro dijo que evaluarán dar el aumento de igual manera a los docentes porque “la inmensa mayoría estuvo en contra de la decisión que llevó adelante Amsafe”, y “seríamos injustos con los docentes que hoy fueron a trabajar y estuvieron al frente de las aulas”.