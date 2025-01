Luego del anuncio del Gobierno Nacional sobre la baja en las retenciones para el campo que comenzará a regir desde el próximo lunes y hasta junio; y la eliminación de las retenciones a las economías regionales, el gobernador Maximiliano Pullaro aseguró sentirse “conforme” y sostuvo: “El gobierno nacional nos escuchó”

En ese sentido, el mandatario provincial recordó que la semana pasada estuvo reunido con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, con quien llamaron a su par de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con el objetivo de “llevar adelante una acción conjunta porque representamos al 70% de la producción agropecuaria de Argentina y nuestras provincias eran las más perjudicadas por las retenciones, por lo que teníamos que manifestarle a la Nación que el próximo impuesto que debía bajar eran las retenciones”.

Desde la Provincia se cuantificó que el 94% de la carga impositiva que pagan los productores agropecuarios van a la Nación, y solo el 5% son de Santa Fe.

Cabe señalar que como resultado de las conversaciones de la semana pasada, los tres gobernadores de la Región Centro se reunieron este martes en la Sede del Gobierno de Santa Fe en la ciudad de Rosario donde analizaron la situación del sector agropecuario, y tras lo cual Pullaro había manifestado que “en este momento debemos acompañar al campo” solicitando al Gobierno Nacional que “el próximo impuesto a bajar tenían que ser las retenciones”.

“El campo en este momento no puede más”, había manifestado en conferencia de prensa el gobernador de Santa Fe, quien había pedido que se tome dimensión “que si no se toman medidas urgentes, el campo se va a fundir. Eso va a traer un impacto fuerte y negativo para cada una de nuestras provincias” y había señalado que desde el Gobierno santafesino “estamos dispuestos a poner nuestra parte, más allá que nuestra presión fiscal es sumamente baja. No nos pueden decir a nosotros que el problema de la presión fiscal es por los tributos que cobramos las provincias”.

Finalmente, este viernes Pullaro reconoció que ahora “el desafío es que esta medida no vuelva atrás en junio, después de la liquidación en función de la cosecha que tienen los productores agropecuarios, y por supuesto que pueda haber una baja paulatina y significativa hasta llevar a cero las retenciones”.