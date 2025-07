En medio de la polémica desatada por el anuncio de Mercado Libre de aumentar sus cargos por vender en Santa Fe, Córdoba y Jujuy -alegando que tienen alícuotas más altas de Ingresos Brutos-, el gobernador Maximiliano Pullaro defendió a decisión de gravar la actividad financiera incluyendo a las billeteras virtuales que operan como entidades de crédito. Previamente, el ministro de Economía, Pablo Olivares, vinculó a la empresa con economías criminales.

“No es que Santa Fe le cobra más a esta empresa en particular sino que tenemos una línea de trabajo que es fortalecer a nuestro sistema productivo y no al financiero. A los bancos sí les cobramos más ingresos brutos porque queremos que la plata la pongan para producir. Si las billeteras virtuales, las fintech, prestan plata como los bancos es obvio que vamos a asimilarlas a la actividad de los bancos, le guste a Marcos Galperín o no”, señaló el gobernador.

Y sumó: “Para nosotros los que prestan plata tienen que estar en condiciones de igualdad. Hay que cobrar el 9% porque no es una actividad productiva sino financiera y vamos a continuar por el mismo camino. Los recursos que ganamos cobrándole más lo volcamos al sector productivo. Santa Fe no es una provincia que apuesta al capital financiero ni a la especulación”.

“Nosotros somos gringos, hijos de inmigrantes. Mi abuela me subió al tractor a los 12 años y me mandó a trabajar. En Santa Fe la especulación financiera no tiene lugar, no es nuestro ADN”, cerró.

Acusaciones cruzadas

A través de sus redes, el ministro de Economía vinculó el comunicado de Mercado Libre con los reiterados reclamos del gobierno provincial para que la empresa controle quién accede a sus terminales de cobro.

Así, Olivares apuntó directamente a la relación entre los dispositivos de cobro de Mercado Pago y las economías criminales: “En muchos sitios o búnkeres donde se comercializa droga se secuestran dispositivos Point de Mercado Pago. Las fotos de los allanamientos en la provincia de Santa Fe muestran una escena cada vez más frecuente: armas, droga y dispositivos de Mercado Pago”.

Y remarcó: “Mientras Mercado Libre facilita indirectamente las transacciones de los narcos, el Estado de Santa Fe debe destinar recursos de Ingresos Brutos para financiar las políticas de seguridad y el accionar policial para combatir estas mismas actividades ilícitas”.