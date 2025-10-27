Provincias Unidas inició la jornada electoral del domingo con la ilusión de consolidarse como la tercera minoría del Congreso nacional. Sin embargo, la débil performance en Córdoba y —especialmente— en Santa Fe la obligó a conformarse con 8 escaños sobre un total de 257, quedando muy lejos de ser la “tercera vía” que planteaba y viéndose forzada a tejer alianzas para intentar actuar como un “árbitro” de peso en las reformas que impulse el presidente Javier Milei.

En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro se mostró, en la previa, plenamente confiado en obtener un contundente respaldo a su gestión para colocarse como la primera fuerza provincial. “Se empieza a discutir una nueva Argentina, una Argentina distinta a partir de mañana", se animó a plantear el mandatario provincial al emitir su voto en Hughes. Lo mismo hizo Gisela Scaglia, en su Gálvez natal, al señalar que los santafesinos "haremos historia y Argentina va a hablar de nosotros”.

Pero toda esa efervescencia debió calibrarse horas más tarde, hacia el anochecer y con la certeza de que el voto popular los relegaba a un cómodo tercer lugar que solo les abría la puerta a dos bancas: la propia Scaglia, hasta entonces vicegobernadora santafesina, y el diputado provincial socialista Pablo Farías.

Y si en la previa Pullaro confiaba en que las elecciones terminarían de convencer a Milei sobre la necesidad de contar con el respaldo de los gobernadores, la realidad le mostró que el camino sería más bien inverso: “No nos van a encontrar en el club del helicóptero ni deseando que el país fracase. Vamos a acompañar para que nuestro país pueda crecer”, se apuró a declarar el gobernador en un claro intento de tender puentes con el presidente, los mismos que en la previa amagaba con dinamitar.

Scaglia fue más directa: “Vamos a estar en el Congreso discutiendo una reforma laboral, una reforma del Código Penal y una reforma tributaria, porque son temas que la Argentina necesita y no puede seguir postergando”, señaló. En esta batería de leyes pareciera estar la clave del éxito de los oficialismos actuales, ya que tanto Milei como Pullaro resaltaron en las últimas semanas la necesidad de “cambios profundos”, solicitados no solo por los Estados Unidos —en el marco del salvataje económico— sino también por las principales asociaciones de empleadores del país.

Para el oficialismo de Pullaro, en definitiva, el resultado adverso de este domingo no fue un rechazo a su gestión sino una reafirmación del sentimiento antiperonista: “Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más. Hicieron una muy mala elección y eso demuestra que el país eligió otro rumbo”, planteó Scaglia con los resultados puestos. “El país y Santa Fe le dijeron no al kirchnerismo”, reforzó el gobernador.

Lo cierto es que el peronismo sigue vivo en el Congreso nacional —donde aún conserva la primera minoría, aunque mucho más debilitada— y en Santa Fe, donde una performance no del todo positiva le permitió, no obstante, colocarse nuevamente como la principal fuerza opositora de los oficialismos que hoy dirigen los destinos de la provincia y del país.

No quedan dudas de que el peronismo deberá buscar consensos para revalidar la fuerza opositora de sus 99 bancas. Tampoco de que Provincias Unidas tendrá que hacer lo propio con espacios afines, como Encuentro Federal, si pretende que sus planteos sean recibidos y atendidos por Milei. Por sí sola, la fuerza no tiene ni siquiera los votos suficientes para ayudarle a garantizar el quórum.