La intención del gobierno nacional de Javier Milei por desguazar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) encuentra cada vez un frente opositor más amplio. Y ahora resulta que la causa de defender al organismo de extensión rural puede unir actores que en política se sienten en las antípodas. Tal el caso de los gobernadores de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba.

Primero había sido Maximiliano Pullaro quien al inaugurar Agroactiva la semana pasada declaró: "Debemos cuidar al INTA porque representa federalismo, ciencia, tecnología y campo. Argentina no saldrá adelante con el capital financiero, sino con estos gringos que trabajan y se esfuerzan para hacer grande al país”, dijo en un dardo directo al gobierno central y a su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El tema sumó al mandatario cordobés, Martín Llaryora, quien le apuntó al funcionario a cargo del achicamiento estatal y le espetó: "Quienes toman decisiones deberían venir al interior, recorrer nuestros campos y escuchar a los productores, quienes trabajan de sol a sol”. Consideró que al INTA “hay que modernizarlo, impulsar alianzas estratégicas con el sector privado y fortalecer su vínculo con el entramado productivo, científico y académico”, pero “cerrarlo sería cerrar otra puerta al progreso y a la innovación que el país necesita”.

Los gobernadores vienen maniobrando de manera de advertirle a Milei que el apoyo político que le han brindado, de una u otra manera hasta aquí, bien puede terminarse. Y estas declaraciones son parte de ello.

Mucho más, en el caso de quien sí se planta como opositor real, Kicillof. El bonaerense se sumó a la defensa del INTA contra el ajuste libertario y dijo. "Argentina es un país gobernado por gente que quiere volver al modelo agroexportador, pero sin agro. Va a ser muy difícil tener actividad agropecuaria si no tenemos INTA”. “Es un crimen que lo quieran cerrar. No se puede explicar, no se entiende”, dijo el gobernador peronista.

De fondo, la Mesa de Enlace que agrupa a las entidades patronales del agro, había hecho punta en la toma de posición frente al ajuste del organismo. Reclamó que “mantenga su autarquía; su gobernanza y su estructura de Centros Regionales, ya que se trata de una herramienta imprescindible para el desarrollo agropecuario”.