Pullaro expresó preocupación por la advertencia de Trump a Milei
El gobernador santafesino manifestó su preocupación por las declaraciones del presidente de EEUU tras la reunión con su par argentino. “Condicionar una ayuda al resultado de una elección nos pone en un lugar bastante preocupante”, dijo e indicó que el objetivo de la Provincia es “sostener el equilibrio fiscal y, a partir de ahí, invertir en infraestructura”.
Las conclusiones de la visita del presidente Javier Milei a su par estadounidense, Donald Trump, dejaron incertidumbre en el plano local. Y así lo reflejó el gobernador Maximiliano Pullaro este miércoles. “Me preocupó, e indudablemente, preocupó a los mercados”, dijo el mandatario al ser consultado en rueda de prensa.
Es que Trump le expresó el martes a Milei en la cara que la ayuda financiera de Estados Unidos a Argentina está condicionada a que La Libertad Avanza gane la elección de medio término del domingo 26. Y ahora el tono discursivo del gobernador santafesino es de competencia directa con la gestión Milei, a la que ahora no le escatima críticas.
"Las relaciones entre los Estados son entre los Estados; hay que construir políticas públicas estables, y no es la afinidad que pueda tener con uno o con otro presidente”, y agregó que “condicionar una ayuda al resultado de una elección, como país nos pone en un lugar bastante preocupante, y espero que no tengamos que cada tres o cuatro meses, en función del fracaso de los planes económicos, tener que ir al Fondo Monetario Internacional o a Estados Unidos para que nos hagan diferentes salvatajes”.
Luego, Pullaro sostuvo que “nuestra preocupación como santafesinos y por lo que representa la provincia de Santa Fe en el concierto nacional, es cómo logramos sostener el equilibrio fiscal, pero fundamentalmente cómo a través del equilibrio fiscal se logra invertir”, y afirmó que “no hay país desarrollado o que pretenda desarrollarse si las rutas están en el estado que están en Argentina, la infraestructura energética está como la tenemos, y por supuesto, los puertos y los aeropuertos”. En ese sentido, sostuvo que “cualquier país que pretenda crecer y desarrollarse lo hace a través de venderle al mundo más. Desde ese lugar, la inversión o el excedente que está surge a través del equilibrio fiscal, no puede ir siempre a sostener el dólar o a la timba financiera, como lo hemos visto el último tiempo, sino que tiene que ir al desarrollo de infraestructura”.
El gobernador manifestó que “cuando entendamos que Argentina tiene que generar trabajo y crecimiento económico y que ese es el eje de un buen gobierno, Argentina va a salir adelante, y para eso tiene que mirar a este interior productivo, tiene que mirar a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Córdoba, que somos provincias con equilibrio fiscal, pero que invertimos muchísimos recursos en infraestructura”, y dijo al respecto que “si caminan por la provincia van a ver inversiones en infraestructura productiva, en rutas, en energía y en conectividad que nos permite crecer, vender más y generar trabajo”.