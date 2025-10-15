Las conclusiones de la visita del presidente Javier Milei a su par estadounidense, Donald Trump, dejaron incertidumbre en el plano local. Y así lo reflejó el gobernador Maximiliano Pullaro este miércoles. “Me preocupó, e indudablemente, preocupó a los mercados”, dijo el mandatario al ser consultado en rueda de prensa.

Es que Trump le expresó el martes a Milei en la cara que la ayuda financiera de Estados Unidos a Argentina está condicionada a que La Libertad Avanza gane la elección de medio término del domingo 26. Y ahora el tono discursivo del gobernador santafesino es de competencia directa con la gestión Milei, a la que ahora no le escatima críticas.

"Las relaciones entre los Estados son entre los Estados; hay que construir políticas públicas estables, y no es la afinidad que pueda tener con uno o con otro presidente”, y agregó que “condicionar una ayuda al resultado de una elección, como país nos pone en un lugar bastante preocupante, y espero que no tengamos que cada tres o cuatro meses, en función del fracaso de los planes económicos, tener que ir al Fondo Monetario Internacional o a Estados Unidos para que nos hagan diferentes salvatajes”.

Luego, Pullaro sostuvo que “nuestra preocupación como santafesinos y por lo que representa la provincia de Santa Fe en el concierto nacional, es cómo logramos sostener el equilibrio fiscal, pero fundamentalmente cómo a través del equilibrio fiscal se logra invertir”, y afirmó que “no hay país desarrollado o que pretenda desarrollarse si las rutas están en el estado que están en Argentina, la infraestructura energética está como la tenemos, y por supuesto, los puertos y los aeropuertos”. En ese sentido, sostuvo que “cualquier país que pretenda crecer y desarrollarse lo hace a través de venderle al mundo más. Desde ese lugar, la inversión o el excedente que está surge a través del equilibrio fiscal, no puede ir siempre a sostener el dólar o a la timba financiera, como lo hemos visto el último tiempo, sino que tiene que ir al desarrollo de infraestructura”.

El gobernador manifestó que “cuando entendamos que Argentina tiene que generar trabajo y crecimiento económico y que ese es el eje de un buen gobierno, Argentina va a salir adelante, y para eso tiene que mirar a este interior productivo, tiene que mirar a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Córdoba, que somos provincias con equilibrio fiscal, pero que invertimos muchísimos recursos en infraestructura”, y dijo al respecto que “si caminan por la provincia van a ver inversiones en infraestructura productiva, en rutas, en energía y en conectividad que nos permite crecer, vender más y generar trabajo”.