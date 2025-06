La provincia de Santa Fe tiene este miércoles un intento directo por definir el cobro de la multimillonaria deuda que el Estado nacional mantiene en materia previsional. La Corte Suprema de Justicia reúne en audiencia de conciliación al Ejecutivo local y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés). Al encuentro va el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por sus predecesores, Omar Perotti y Antonio Bonfatti, en un gesto que procura demostrar solidez y consenso político en el reclamo.

Lo que Santa Fe exige son los fondos que Nación debería transferir para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones santafesina, que no fue traspasada al sistema nacional. Esto es el orden de unos 10 mil millones de pesos mensuales que Javier Milei dejó de pagarle a Santa Fe; además de una deuda histórica acumulada cuyo monto varía, según el cálculo que se haga, entre $800.000 millones y $1,2 billón.

El caso cobra mayor relevancia tras el acuerdo alcanzado con Córdoba, que recibió un compromiso de pago parcial por $60.000 millones. Desde Santa Fe aseguran que la situación es distinta y esperan una oferta que contemple el volumen total de la deuda y garantice la sustentabilidad del sistema previsional provincial.

Pullaro dijo esta semana que no aceptará una quita de lo reclamado, en caso de que la Corte así lo proponga, y se diferenció de lo que firmó su colega cordobés, Martín Llaryora.

"No puedo aceptar un acuerdo así. Nuestra expectativa es que la Corte disponga el criterio de decirle al Gobierno cómo pagarnos el fondo y el flujo de transferencias no automáticas, que tendrían que ser 10.000 millones de pesos por mes, y no lo están haciendo", se plantó.

El planteo del santafesino viene del proyecto de ley que acordaron los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, para pedir que la la administración Milei reoriente y cumpla con la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y corrija el manejo discrecional de recursos vía ATN (Aportes del Tesoro Nacional). "Que se distribuyan entre Nación y provincias sin arbitrariedad y de acuerdo a lo establecido por la Ley de Coparticipación 23.548", plantearon en un documento que Pullaro firmó.