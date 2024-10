El gobernador apuró un paso más en su objetivo de retirar a los ministros de la Corte Suprema y avanzar sobre la estructura estatal con el mismo fin que en Nación declama Javier Milei: eliminar déficit fiscal.

En ese sentido, consideró que “los privilegios se tienen que terminar”, y que “al Estado de Santa Fe hay que ordenarlo y para ordenarlo hay que estar dispuestos a pagar el costo político, dar un debate público que incomoda a la gente que tal vez me votó”. Por lo tanto, asumió: ”A mí me votaron para que las cosas no estén igual. No me votaron solamente para que controle la violencia o mejore la seguridad, me votaron para que reordene el Estado y eso significa que ponga capital político y de debate”.

Mencionó entonces sanción de la Ley de Reforma Previsional sobre lo cual recordó que “teníamos dos alternativas: transferir la Caja a Nación o terminar con muchos privilegios que había, pero era lógico que tenía que suceder porque la Caja nosotros la queríamos mantener en la provincia y el impacto no lo tuvieron los docentes, los policías, los empleados de la salud, el impacto lo tuvieron los sueldos jerarquizados del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Y yo entiendo que eso está bien, porque los que más ganamos que paguemos más es correcto, en una Argentina que se tiene que achicar”.

Objetivo: la Corte

Pullaro afirmó este lunes que “en términos personales no tengo nada contra los ministros de la Corte”, pero enfatizó su objetivo de modernizar el Poder Judicial. “”Hace 30 años que están en ese lugar y ya cumplieron su ciclo y no tienen las condiciones para pensar una justicia moderna", lanzó. Y agregó: “Tenemos una de la justicias más caras del país”, a lo que sumó: “La Justicia tiene que demostrar que con los recursos que tiene puede planificar ser más eficiente”.

Administración y orden

El gobernador resaltó el valor de la eficiencia, poniendo como ejemplo que “el ministro de Obras Públicas, Lisando Enrico, con un 72 % de inflación, sobre una licitación de 1100 kilómetros de rutas, pagó 40 % menos que una obra similar anteriormente licitada” y recordó que “la ministra de Salud, Silvia Ciancio, en medicamentos de alto costo ha ahorrado 45 millones de dólares”, tras lo que sumó: “En la comida del servicio penitenciario también, en el primer semestre, se ahorró 6.600 millones de pesos”.

En relación a esto, Pullaro también recordó que se comenzó a controlar el ausentismo docente por el cual aseguró, el Estado “pagaba muchísimo” y si bien reconoció que “los gremios están muy molestos, el ausentismo bajó y eso es plata que recuperó el Estado”.