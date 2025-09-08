El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, lanzó este lunes un duro mensaje contra el presidente Javier Milei, apenas horas después de que el vocero Manuel Adorni anunciara la conformación de una mesa política nacional y otra de diálogo con gobernadores. “El gobierno sigue sin escuchar, paralizado”, escribió en sus redes sociales.

Pullaro insistió en que “la gente viene hablando fuerte y claro” y reclamó que se dejen atrás “los fracasos y frustraciones” del pasado. En su mensaje, señaló que los problemas actuales “apremian en las casas de nuestra gente” y que es necesario actuar con urgencia.

El mandatario santafesino también se mostró dispuesto a “plantarse de cara al futuro”, ofreciendo a Provincias Unidas como “una nueva alternativa para todos los argentinos”. En ese sentido, subrayó la importancia de la producción, el trabajo y la gobernabilidad como ejes centrales.

“Desde Provincias Unidas sabemos cómo. Con paz, seguridad, orden y desarrollo para los 47 millones de compatriotas”, completó Pullaro, en lo que pareció un guiño directo al electorado desencantado con la gestión libertaria.

El mensaje del gobernador se sumó al clima de tensión política que dejó la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Mientras Milei intenta rearmar su estrategia, la oposición busca capitalizar el descontento y proyectarse como una alternativa nacional.