El gobernador Maximiliano Pullaro creó por decreto el Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral de la Provincia de Santa Fe (Sipsal), una nueva dependencia que busca “contribuir a la protección de los trabajadores” y "democratizar la información de ausentismo” mediante la aplicación de una historia clínica unificada.

Dependiente del Ministerio de Economía a cargo de Pablo Olivares, este sistema de gestión de salud ocupacional tendrá los objetivos de “asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de salud y seguridad en el trabajo” y “reducir los niveles de ausentismo por enfermedades y/o accidentes inculpables”, entre otros.

Es una medida en línea con la política del gobierno provincial en materia de educación, sector que Pullaro declaró en emergencia y cuyo ministro de Educación, José Goity, calificó de “catastrófico”. Se suma así a otras políticas como el premio por presentismo y las nuevas modalidades de evaluación.

En este caso, el Sipsal unificará en la órbita del Estado la elaboración y el seguimiento de las licencias médicas, ya sean de corta o larga duración, incluyendo las licencias por salud mental.

Dividida en cinco áreas, se encargará de recibir las solicitudes de licencia, analizarlas y brindar la asistencia necesaria (incluida “prótesis y ortopedia, rehabilitación y recalificación profesional”), proceso que luego será sometido a una junta médica para elaborar dictamen.

Unas de estas áreas se encargará además de “la detección de afecciones producidas por la exposición a los agentes de riesgo” y la prevención de enfermedades.

Según señala en el decreto firmado este lunes, el Sipsal apunta a “mejorar la incidencia del ausentismo en cada Escalafón de Personal" del Estado provincial”, y tiene prescripto “realizar evaluaciones periódicas del sistema de salud laboral" a fin de "realizar las mejoras necesarias para garantizar su eficacia y eficiencia”.

Al justificar su creación, el decreto destaca que en 2024 “el 26,73% de los agentes públicos se ausentó al menos un día en el mes”, que “cada agente que se ausentó lo hizo en promedio casi 56 días”, que “cada día de trabajo se ausentó, en promedio, un 15,2% del total de la dotación de personal”, y que “sumó un total de 6.239.722 días caídos de labor en el Estado provincial”.