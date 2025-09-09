El gobernador de Santa Fe y convencional constituyente, Maximiliano Pullaro, abrió este martes la sesión de cierre de la convención reformadora, que continuará mañana con la votación final del nuevo texto constitucional.

En su discurso, Pullaro defendió el diálogo alcanzado: “Dicen que quien construye una mayoría parlamentaria no dialoga, pero en estos 60 días nos escuchamos y todos pudimos ser protagonistas. La Constitución no estaba escrita. La escribieron todos los convencionales con los aportes de la sociedad civil”.

El mandatario también celebró el resultado del proceso y resaltó que “es un profundo honor jurar a esta nueva constitución como gobernador de Santa Fe. Siento que abre las puertas al futuro”.

Pullaro sostuvo que la reforma implica “menos poder para el poder” y que se eliminaron privilegios, con ejes en educación, seguridad y la inclusión con rango constitucional de la figura de Ficha Limpia. También subrayó: “La primera derrota fue la de los pesimistas, la segunda la de las estructuras de poder y las corporaciones”.

“La nueva Constitución va a dar las herramientas para que la provincia pueda tener desarrollo y crecimiento”, añadió el gobernador, quien aseguró que el texto coloca a Santa Fe como “faro del federalismo” y “locomotora que empuje al país”.

El nuevo texto

El dictamen de mayoría ingresado por la comisión redactora contó con la firma de 15 de los 18 convencionales que la integraban, dado que La Libertad Avanza y Somos Vida no lo acompañaron.

Su presidente, Joaquín Blanco, detalló que la nueva Constitución estará dividida en cinco partes, con 43 artículos modificados, 42 nuevos (161 en total) y 27 disposiciones transitorias.

Antes del preámbulo figurarán los nombres de los 69 convencionales, entre ellos el de la campeona mundial de boxeo Alejandra "Locomotora" Oliveras, quien sufrió un ACV un día antes de ser electa como reformadora y falleció a los pocos días.

Una de las particularidades será la convivencia de dos estilos de reglas ortográficas, ya que los artículos no modificados mantienen una redacción “antigua” en comparación con las nuevas disposiciones de la Real Academia Española, además de estar en masculino genérico.

Blanco destacó “la actitud proactiva” de los integrantes de la comisión, aunque tres convencionales no firmaron el pliego final. Desde Somos Vida, Emiliano Peralta respaldó: “Se trabajó con la mejor fe para lograr la mejor Constitución posible”.

La sesión de este martes se extiende hasta las 21 y este miércoles desde las 10 se retomarán los debates para dar la aprobación definitiva al nuevo texto constitucional.