Maximiliano Pullaro agradeció a todos los santafesinos que lo votaron en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero no reconoció la victoria de Carolina Losada en la interna de Juntos por el Cambio.

"Quiero saludarlos por las elecciones de este domingo, y agradecer especialmente a quienes apoyaron con su voto. Fue una jornada extraordinaria y un resultado que no esperábamos, fruto del esfuerzo de dirigentes, militantes y adherentes que trabajaron con entusiasmo", expresó el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, a través de su cuenta oficial de Twitter, y continuó: "Los santafesinos, al igual que la enorme mayoría de los argentinos le dijeron no al kirchnerismo y reclaman cambiar las políticas económicas, sociales, productivas y sanitarias que nos llevaron a la actual situación".

Aunque el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados de Santa Fe llamó a "construir la unidad" en Juntos por el Cambio, no hizo referencia a la victoria de Carolina Losada en las PASO.

"Aceptaremos los resultados e inmediatamente nos pondremos a trabajar para consolidar el triunfo", indicó el legislador. "Nuestra responsabilidad es que las elecciones generales de noviembre sean un triunfo electoral que permita comenzar a discutir la agenda del futuro", concluyó Pullaro.

Según el escrutinio provisiorio, la ex presentador de televisión se quedó con la interna de Juntos por el Cambio tras obtener 203.179 votos, mientras que el ex ministro de Seguridad quedó en la segunda posición con 189.273.

Los resultados definitivos se conocerán en los próximos días, cuando se finalice el conteo definitivo de votos.