El gobernador, Maximiliano Pullaro, lanzó fuertes críticas al expresidente Néstor Kirchner durante una entrevista televisiva con el periodista Luis Novaresio, donde lo calificó como “el peor presidente” de las últimas décadas y lo acusó de desperdiciar una etapa de bonanza económica sin encarar un verdadero plan de desarrollo para el país.

“Vivió la etapa más virtuosa de la República Argentina de los últimos 30 o 40 años. Arrancó el gobierno con superávit fiscal y comercial, le pagó al FMI cash, sin embargo consolidó una cultura populista en lugar de desarrollar el país, de darle al campo y a la industria la posibilidad de asociarse y salir adelante”, sostuvo el mandatario santafesino.

Además, Pullaro afirmó que Kirchner “perdió la oportunidad más grande que tuvimos en los últimos años” y lo definió como “una persona profundamente autoritaria”.

El gobernador replicó en sus redes el fragmento de la entrevista y sumó: “No queremos volver a ese modelo. Necesitamos equilibrio fiscal, sí, pero también un plan de desarrollo serio, que apueste a la inversión, la producción y el trabajo como motores de la economía”.

Por otro lado, sobre su relación actual con Javier Milei, contó: “Los últimos mensajes que intercambié fue durante el caso Libra. Fui el primero que le dio el respaldo al presidente cuando muchos hablaban de juicio político y le querían pegar en el piso, yo le creí”.