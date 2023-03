El presidente del bloque Evolución de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, brindó este miércoles una conferencia de prensa para aclarar su posición ante un mensaje mafioso que lo menciona, en la escena final de un atentado a balazos contra la sucursal del Banco de Santa Fe en Granadero Baigorria.

“Estas amenazas no me van a hacer callar, pero por supuesto que preocupan", indicó el ex ministro de Seguridad, y continuó: “Las organizaciones criminales, a quienes nosotros detuvimos, no nos van a hacer ir hacia atrás”.

En la balacera contra la sucursal del Banco Santa Fe en Granadero Baigorria, este martes por la noche, los atacantes dejaron un cartel con un mensaje dirigido al ex funcionario. No obstante, los investigadores fiscales ignoran el origen de la supuesta intimidación que aparece en el comienzo de la campaña electoral en la que el diputado radical ya se largó como precandidato a gobernador dentro de Juntos por el Cambio.

“Las organizaciones criminales no quieren que hablemos de ellos, que demos sus nombres y apellidos, esto indudablemente los expone y hace que la Justicia tenga que actuar permanentemente”, indicó Pullaro y aclaró: “Vamos a seguir de la misma manera, enfrentando al narcotráfico en Santa Fe”, señaló.

Además, el diputado provincial recordó que ya había sufrido amenazas en otras ocasiones y remarcó que no cuenta con custodia policial. “No nos van a amedrentar”, concluyó.