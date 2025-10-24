Provincias Unidas (PU) cerró, este jueves por la tarde, su campaña en el Bioceres Arena de Rosario de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo. En el acto estuvieron presentes el gobernador Maximiliano Pullaro y la vice Gisela Scaglia.

En su discurso frente a un salón lleno, la primera candidata de la lista oficialista en Santa Fe hizo referencia a la famosa grieta política del país: “Somos distintos: no nos robamos la obra pública como hicieron los kirchneristas, pero tampoco la abandonamos como hizo La Libertad Avanza, que no hizo un solo kilómetro de ruta en nuestra provincia”. “El domingo vamos a romper la grieta y seremos punta de lanza de la Argentina que viene”, agregó.

En tanto, la vicegobernadora también hablo sobre uno de los ejes de su campaña, la Seguridad: “Cuando Rosario sangraba y lloraba, asumimos el compromiso de devolverle la paz, de terminar con un modelo garantista que protegía a los delincuentes y dejaba a las víctimas encerradas. Peleamos contra las mafias con coraje y sacrificio”.

Por su parte, el gobernador dijo: “No nos vamos a dejar imponer dos modelos que se discuten desde Buenos Aires. Somos el frente que va a poner el próximo presidente de la República Argentina”.

"Por un lado, están los que fundieron a la Argentina... Y por el otro lado, están los que desde Buenos Aires, hace apenas dos años, prometían dolarizar la economía -algo que no comparto ni quiero- y hoy parece que están llenando de pesos a Estados Unidos”, insistió el titular de la Casa Gris.

Cabe recordar que Provincias Unidas es un espacio conformado por varios gobernadores, incluyendo a Pullaro, Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).