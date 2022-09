Provincia y Nación iniciaron la entrega de más de 5 mil tablets

El gobernador Omar Perotti encabezó este martes en Rosario, junto a la máxima autoridad del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, el acto de entrega de 5.281 tablets a jóvenes de la provincia, en el marco del Programa ‘Conectando con Vos’. La actividad se realizó en paralelo con la ciudad de Santa Fe, en La Redonda, mientras que en Rosario fue en el Club Edison del Barrio Industrial. En tanto que en los próximos días continuará en distintas partes de la provincia.

En el acto de entrega, el gobernador agradeció a “los directivos del Enacom por estar haciendo posible esta entrega”, y destacó que el actual gobierno haya retomado el programa de entrega de tecnología para la comunicación y conectividad de todos los argentinos.

“Necesitamos que cada uno de los alumnos tenga su tablet. Y esto es lo que se está haciendo hoy, entregarles una herramienta que queremos sea buena para la vida de ustedes, que la aprovechen plenamente en lo que queda del año escolar, para incorporar conocimientos y para tener capacitación”, agregó el gobernador.

Y subrayó: “Eso es lo que queremos, que cada uno de nuestros chicos y chicas se vaya con la mejor formación, con la mejor capacitación y con el mayor vínculo con la tecnología, que es lo que nos garantiza la proximidad laboral. A cuidarla, a disfrutarla, a compartirla”, propuso.

En paralelo, Perotti recordó que “estamos trabajando en dos aspectos: por un lado, en el acceso a la conectividad, donde la provincia está haciendo un esfuerzo histórico, con el mayor plan de conectividad que se haya visto para llevar Internet de calidad y servicios a cada rincón de la provincia. Y, por otro lado, para que todos los santafesinos y santafesinas puedan acceder a un dispositivo para conectarse, para no estar excluido”.

En esa línea, detalló: “Con el plan ‘Conectar Igualdad’ ya entregamos más de 35.000 netbooks, mientras que en las escuelas rurales llevamos distribuidos más de 4.000 smartphones”.

“Además -dijo- implementamos el Boleto Educativo Gratuito, para que nadie falte al colegio, para que quien estudia, trabaja o enseña pueda llegar”.

Y concluyó: “La pandemia, además de haber sido una inmensa tragedia, nos mostró que las brechas en nuestra provincia estaban abiertas, que no todos tenían acceso a la educación, a los servicios digitales, a Internet. No podemos dejar las cosas así. Necesitamos cerrar brechas, que no exista exclusión digital, para que las oportunidades sean para todos y todas”.

Pensar en conectividad

Por su parte, Ambrosini, destacó que hay “muy pocos programas que piensan en la gente en los estudiantes, y en quienes trabajan”. Y reforzó: “En Santa Fe, llevamos invertidos más de 300 millones de pesos que están en ejecución, gracias a que tienen un gobernador que se preocupa y pone como prioridad la conectividad”, agregó el funcionario nacional.

Sobre el final, remarcó: “Estoy orgulloso de encontrarme con un gobierno provincial ocupado y preocupado por las cosas de las que se tiene que ocupar. Donde los privados no llegan, un Estado presente que pueda dar soluciones”.



Acceso a las TICs

Con este programa, los gobiernos nacional y provincial buscan promover el acceso a tecnologías de la información y comunicaciones de familias de barrios populares, para que los chicos y chicas de la provincia de Santa Fe puedan incorporar mayor calidad educativa.

Esta es una instancia más que se suma a otras iniciativas que la provincia ha llevado adelante: se entregaron más de 35.000 notebooks mediante “Conectar Igualdad” en las 9 regiones educativas, y más de 4.000 celulares a chicos y chicas de escuelas rurales.

En este sentido, el Ministerio de Educación de la provincia desarrolló el Programa de Trayectos Formativos para Docentes, vinculados a alfabetización digital, construcción de ciudadanía digital, tecnologías digitales para la gestión directiva, robótica en la educación inicial y tecnologías digitales para escuelas secundarias rurales.

Esto se encuentra comprendido dentro de más de 50 trayectos formativos que se desarrollaron de manera sistemática durante el año 2022 en modalidad virtual, lo que permite afianzar la utilización del campus educativo de la provincia de Santa Fe.

Todas estas acciones se enmarcan en los desafíos de inclusión digital y reducción de las brechas tecnológicas del programa Santa Fe Más Conectada que el gobierno de la provincia lleva adelante, a partir del cual se propone conectar a los 365 pueblos y ciudades con más de 4 mil kilómetros de fibra óptica y radioenlaces para proveer internet de calidad.

En esta primera etapa del programa se llega con wifi libre a distintos puntos de 134 barrios populares de la ciudad de Rosario y Santa Fe.