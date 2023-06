El concejal Lisandro Cavatorta, presidente de la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana del Concejo Municipal, presentó un proyecto para que el Ejecutivo municipal garantice la instalación de tecnologías aplicadas a la seguridad en los camiones de los recolectores. Específicamente, la iniciativa busca que se implemente obligatoriamente, y sin costo alguno para los trabajadores prestadores del servicio de recolección, un sistema de botones pulsadores y app de pánico, en cada vehículo, que puedan emitir señales y alertas hacia el Centro de Monitoreo del Municipio (CIOR), al 911, al sistema de emergencias médicas y a otros organismos similares.

“Son botones de pánico, para que el trabajador accione ante una situación de inseguridad o emergencia con la que se encuentre u observe mientras realiza su trabajo, tanto personal como de un vecino o vecina. Son los mismos recolectores los que nos propusieron esta medida, que ayuda mucho cuando son víctimas, cuando sufren y también cuando ven un hecho de violencia o inseguridad” afirmó el autor del proyecto.

Esta medida se generó en el marco de conversaciones que mantuvieron representantes del sindicato de recolectores con el Concejal Lisandro Cavatorta, donde le solicitaron que tome cartas en el asunto y apoyaron fuertemente su iniciativa.

“Los recolectores son, junto con los choferes del transporte público de colectivos, de los pocos trabajadores y trabajadoras que recorren la ciudad por la noche, en todas las cuadras, en todos los barrios a lo largo y ancho de la ciudad. Los recolectores me dicen que, muchas veces, terminan actuando como 'alarmas comunitarias móviles", cuando ven o se encuentran con un hecho de violencia o una emergencia, interviniendo activamente en la prevención, con un llamado telefónico o convocando a los móviles policiales por sus propios medios” comentó el edil.

Sobre esto también Cavatorta definió al sistema de alarmas comunitarias de la ciudad como “un sistema raquítico, en el que el municipio no ha incorporado desde el 2016 ni una sola alarma comunitaria nueva. Y los vecinos la piden, la quieren y la necesitan"

En este marco, Cavatorta solicitó que el gobierno municipal lleve adelante las gestiones necesarias para que cada recolector que sale a la calle a trabajar cuente con un botón anti-pánico en su camión, de modo tal de generar una alerta y solicitud de auxilio en caso de sufrir u observar algún conflicto, emergencia o hecho de violencia.

A su vez, su iniciativa prevé la implementación de un Convenio de Colaboración y Cooperación con el Ministerio de Seguridad la Provincia de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, las Empresas habilitadas que brinden servicios de recolección de residuos en Rosario y el Sindicato de Recolectores, a los fines de evaluar e implementar otras medidas complementarias al proyecto.

“Los recolectores hacen un trabajo vital para el funcionamiento de la ciudad y están expuestos como pocos a la inseguridad y a la violencia. El municipio, junto a las fuerzas de seguridad, tiene que hacer algo para cuidarlos, para garantizar su derecho a trabajar, pero sobre todas las cosas para garantizar su derecho a sentirse seguros" resaltó el concejal.

“Con este proyecto no vamos a resolver el problema de fondo que tienen los recolectores. La situación de seguridad en Rosario es grave y generalizada, y todos tenemos algo para hacer: todos los niveles del estado con todos sus recursos. No le decimos al municipio lo que "no" puede hacer, le proponemos lo que sí puede y no vemos que esté haciendo. Nada soluciona todo, pero todo puede solucionar algo. Acá va otra de nuestras propuestas, que ya está presentada en el Concejo" concluyó Cavatorta.