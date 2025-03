Prometen 60 obras para la zona sur: cuáles son

El intendente y el gobernador anunciaron el inicio de un plan de obras que, prometen, marcará “un antes y un después en el desarrollo” de la zona sur de Rosario. Así dijeron: “El Parque Regional Sur totalmente renovado, el Hospital Regional, un complejo deportivo con piletas olímpicas, centros de salud, pavimentos definitivos, avenidas a nuevo para mejorar la conexión de los barrios, transporte público, luces led, plazas transformadas, nuevos contenedores de residuos y más camiones para su recolección son algunas de las más de 60 intervenciones que la Municipalidad de Rosario y el gobierno provincial ponen en marcha”.

Javkin y Pullaro presentaron el plan en el patio del Centro Municipal de Distrito Sur "Rosa Ziperovich" (Av. Uriburu 637), con vecinos, vecinas, y representantes de organizaciones e instituciones barriales de la zona sur.

"Estas son obras que están todas con licitación en curso y todas tienen un plazo máximo de 18 meses, tomen la fecha y nos vemos en 18 meses con las obras terminadas, y ahí nos ponemos a trabajar en la continuidad de este plan de obras, porque esto es simplemente una etapa de reparación", aseguró el intendente.

"Nosotros dijimos que si los vientos cambian y trabajamos, la ciudad va a estar donde tiene que estar. Lo primero era ganar la calle para la gente buena: en algunos de los barrios del sur llegamos a tener entre 30 y 28 homicidios al año. Hoy estamos muy por debajo de esa cifra: en algunos lugares son 2 contra 30. Por supuesto que no se termina, pero marca un cambio. Y eso es fruto de la decisión política para que la gente buena saque de las calles a la gente mala, y el complemento de esa decisión política es hacer obras. Cambiar el entorno de los barrios, urbanizar ahí donde no se puede pasar por una calle; decisión política es iluminar, es pavimentar, es construir espacio público, es hacer que la ciudad progrese y que los vecinos salgan a la puerta de su casa y haya cordón cuneta y no zanjas", enumeró.

Luego, afirmó: “Nosotros vinimos acá a trabajar. Hoy es muy fácil sembrar odio en la sociedad. Está muy de moda insultar, agraviar, mentir, y difundir noticias falsas. Eso es algo con lo que convivimos, pero hay que elegir y nosotros elegimos hacer, trabajar”, dijo. Pareció un tiro por elevación a la gaffe que cometió el ex periodista libertario Juan Pedro Aleart.

En tanto, Pullaro, añadió: "Como dijo el intendente estamos en el camino correcto, unidos para demostrar que el gobierno municipal y el provincial pueden empezar a resolver los problemas graves que tiene esta ciudad. Por eso queremos pedirles que nos sigan acompañando en esta etapa difícil y compleja de la República Argentina". Luego, enfatizó: "Nosotros nos vamos a seguir esforzando no sólo para mejorar la seguridad pública y recuperar la paz y el orden, sino que nos vamos a seguir esforzando para que esta ciudad pueda crecer , por eso vinimos hoy acá para que los vecinos del sur de la ciudad puedan conocer este ambicioso plan de obra pública, para que sepan que no nos olvidamos y que las promesas que hicimos se están llevando adelante".

Las obras, una x una

Intervención Integral Parque Regional Sur: Con una intervención de 40 hectáreas, el proyecto consiste en la revalorización de este espacio histórico con importantes mejoras de infraestructura, servicios, accesibilidad, mobiliario y seguridad. Los trabajos comprenden pavimento definitivo en las calles Hungría y Centenario y sus veredas perimetrales; nuevo pavimento y rejas en el circuito KDT y adecuación del entorno del velódromo, y un nuevo sector de baños públicos, sumado a la realización de parrilleros rebatibles, mesadas con bachas antivandálicas, mesas y bancos. Además, se harán mejoras en la iluminación interior del predio.

Estabilización de la cascada arroyo Saladillo y refuerzo del puente Molino Blanco: se llevará a cabo en dos etapas: asegurar la fundación y la construcción de un muro con forma de arco de hormigón fundado a una profundidad de 33 metros.

Nuevo Hospital Regional Sur: las obras incluyen la terminación completa del edificio del hospital de unos 35 mil metros cuadrados distribuidos en tres niveles: planta baja y dos pisos. En torno al Hospital se harán obras de pavimentación a nivel definitivo de las calles: 5 de Agosto entre España y Colectora; Circunvalación y J. M. Rosa; Pje. 539 entre 5 de Agosto y Heliotropo; y Heliotropo entre España y Av. San Martín.

Nuevo Centro Acuático: uno de los grandes proyectos del plan de obras para el sur es la construcción de una pileta olímpica y una de 5 metros de profundidad para saltos ornamentales, en el nuevo Centro Acuático Rosario, ubicado en Lamadrid entre Ayacucho y Leiva.

Parque de la Colectora: en este espacio se ejecutarán senderos, un sector de juegos con piso antigolpe y cerco, y un área de huerta comunitaria. También se pondrá en marcha la renovación del playón deportivo y la cancha de bochas, y la creación de una nueva área de descanso con piso de hormigón, y colocación de mobiliario urbano y parrilleros. Colocación de pretiles.

Remodelación integral de avenida Ayacucho: la obra comprende 15 cuadras entre las calles Lamadrid y Seguí. Se ejecutará el ensanchamiento de la calzada de 11 a 15 metros, la contrucción de hormigón doble, y la ejecución de desagues pluviales y cloacales. Incluye la construcción de veredas y rampas y la delimitación de ciclovías; la colocación de semáforos e iluminación Led; señalización y tareas de parquización.

Apertura de bulevar Seguí: comprende 7 cuadras, entre las calles Ayacucho y Grandoli, donde se ejecutará nuevo pavimento con calzada de hormigón y relocalización de 64 familias.

Urbanización Cordón Ayacucho y La Tablada: comprende la apertura de 13 calles, mejoras en espacios públicos e infraestructura en 95 pasillos. Además, la construcción de 25 nuevas viviendas.

Urbanización barrio Moreno: comprende la apertura de 2 calles, la recolalización de 50 familias; mejoras en espacios públicos; urbanizaciones en 35 pasillos, con 591 nuevas conexiones de agua y cloacas.

Pavimento en barrio Uriburu y La Guardia: comprende 62 cuadras en el sector delimitado por Av. Uriburu, Gutiérrez, Margis y Mitre.

Pavimento en barrio Las Flores y La Granada: en 7 cuadras que comprenden: Acoyte entre España y Paraguay; Granaderos entre Acoyte y Arrieta, Pasaje 507 entre Moreno y Melian; y Pasaje 507 entre Melián y España.

Pavimento en barrio Tiro Suizo: la obra de pavimentación es de 45 cuadras y comprende el sector delimitado por Gutiérrez; Mitre; Esteban de Luca; Entre Ríos; Lamadrid y Margis.

Pavimento en barrio Yrigoyen: comprende 33 cuadras en el sector delimitado por Av. San Martín, R. de Pineda y colectora Av. Circunvalación.

Reconstrucción de calles: Siete cuadras de Ayolas, entre las calles San Martín y Ayacucho; de calle Necochea, en ocho cuadras, entre las calles Garibaldi y Bv. Seguí.

Parques y plazas: en continuidad con el Plan de Plazas, está prevista además la remodelación de la plaza Tarragó Ros (Laprida y 24 de Septiembre) y de la plaza Saavedra, entre las calles Saavedra, Dorrego, Uruguay e Italia. Además, la puesta en valor de la Plazoleta Posta de los Arroyos (Ayacucho y Amenábar). A esto, se suma la creación de 19 plazas de bolsillo nuevas en los siguientes lugares:

-24 de Septiembre y Esmeralda-Marco Polo 500-Sarmiento 3800-Argentina y Los Baños-Arijón y Atahualpa-Esteban de Luca y Piano-Pavón y Esteban de Luca-Patricias Argentinas y Dr. Rivas-Ayacucho y Estado de Israel-Hungría y Batlle y Ordoñez-Biedma y Moreno-Dr. Riva y Oroño-Caupolicán y Bernardi-San Martín y Platón-Centenario y San Martín-Ayacucho y 529-Ayacucho 6500-Ayacucho y Frías -Blandengues y Buenos Aires

Centro de Salud Sur: construcción de un nuevo espacio semicubierto con 5 consultorios de odontología, enfermería, farmacia, admisión, sala para personal, máquinas y baños públicos.

Centro de Salud Mangrullo: nuevos espacios, entre ellos el nuevo SUM, 2 consultorios, una farmacia y una sala de espera nueva.

Reconstrucción de veredas en el Centro Comercial Arijón: entre las calles Bv Oroño y San Martín.

Remodelación del Polideportivo 9 de Julio: climatización de la pileta, instalación de carpa, acondicionamiento de sala de máquinas, reparación de caldera, colocación de bomba nueva e iluminación.

Remodelación del Parque del Mercado: arreglos de la pasarela divisoria de piletas, reparación sala de máquinas, mejoras en vestuarios y del mobiliario urbano.

Remodelación del Polideportivo Saladillo: reparación sala de máquinas; poda, escamonda y corte de raíces de árboles; recambio de mobiliario urbano.

Remodelación del PolideportivoYrigoyen: cerramiento externo, reparación sala de máquinas, cambio de la bomba de agua; poda, escamonda y corte de raíces; iluminación externa del predio.

Renovación del Playón Deportivo de las calles Colón y Ayolas: mejoras en la infraestructura y entorno del playón destinado a fortalecer el deporte, el encuentro social y la recreación de la comunidad.

Nuevas luminarias Led. Se instalarán 763 nuevas luminarias led en los barrios Roque Saenz Peña (467 en total) en las calles Av. San Martín, Arijón, Ayacucho y Av. Batlle y Ordóñez; y 296 luces para Saladillo Sur en las calles Cepeda, Av. Argentina, Arijón.

Nuevos contenedores: se incorporarán 115 nuevos contenedores para los barrios: La Guardia, Matheu, Las Heras, y Tiro Suizo; y 10 nuevos camiones para la recolección de residuos.

Nueva estación de “Mi bici, tu bici”: en Presidente Roca y Uriburu

Incorporación de nuevos colectivos: para las líneas 107, 112, 134/135 y 142.

600 nuevas cámaras de videovigilancia.

Nuevas ciclovías: en Ayolas entre San Martín y Necochea; Regimiento 11 entre San Martín y Pedernera, y Avenida del Rosario edntre San Martín y Pedernera.

Escuela Técnica N° 392 "Juramento a la Bandera": ubicada en avenida San Martín y Arijón. Restauración y reacondicionamiento general del edificio histórico. El proyecto contempla un total de 13 aulas comunes y 13 aulas talleres en planta baja y primer piso.