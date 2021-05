La ciudad de Rosario vive desde hace semanas una situación sanitaria límite por el aumento de los contagios de covid 19 y la ocupación de camas críticas, producto del mayor índice de contagio de la nueva ola pandémica y la baja en la edad de los internados que necesitan más tiempo de recuperación que en la primera ola.

El sistema público de salud se encuentra al borde del colapso con más del 90% de la ocupación de camas críticas desde hace más de 10 días.

La provincia de Santa Fe registró este miércoles 2.291 nuevos casos de coronavirus de los cuales 806 se reportaron en Rosario.

La ciudad no logra bajar la cantidad de casos que siguen por encima de los 700 u 800 casos. Según los últimos datos del miércoles 12 de mayo se registraron 806 nuevos contagios, totalizando 108.120 contagiados desde el comienzo de la pandemia y 6.905 casos activos a la fecha.

El nivel de contagios tiene un nivel de Incidencia de 801 en los últimos 15 días cuando lo deseable es 150.

Pero el dato más alarmante se conoció el miércoles, cuando el informe municipal expuso que el sistema de salud público de la ciudad está en crisis con el 98% de camas críticas ocupadas en el sector público, de los cuales un 37% son enfermos de Covid. Mientras que las camas generales tienen una ocupación del 90%.

Comienza a sobrevolar las terapias el fantasma de que no habrá camas para todos si se sostiene el nivel de contagio y la terrible imagen de tener que “elegir” a quien darle prioridad de internación deja de ser una horrible fantasía que solo sucedía en algún lugar del mundo para hacerse cuerpo en la región.

Política pandémica

En medio de esta situación es que algunos sectores utilizan políticamente la pandemia presionando para sostener el nivel de actividad y la apertura de algunos sectores económicos, y de actividades colectivas haciendo foco en las clases presenciales en las escuelas de la ciudad y de la provincia.

Ante las presiones de estos sectores, vinculados principalmente a los sectores políticos identificados con Juntos por el Cambio, el gobierno de Rosario y el de Santa Fe parecen oscilar entre la emergencia sanitaria real y el cálculo electoral.

“Nos tenemos que poner de acuerdo para poder atender a todos”, planteó esta semana el intendente Pablo Javkin ante el desborde del sistema de salud. Y advirtió que “se está achicando la capacidad de absorber casos” en Rosario.

Lejos del espíritu solidario del que siempre hizo gala la salud pública local, Javkin reclamó esta semana que “la provincia es una sola y nosotros recibimos pacientes de todos lados”, concepto en el que coincidió con su par santafesino Emilio Jatón, también preocupado por las derivaciones que llegan de las localidades vecinas a las dos principales ciudades de la provincia.

Algo lógico se contempla el poco federal reparto de la inversión en salud que siempre ha tenido la provincia, al priorizar a las dos ciudades más grandes en detrimento del resto de las poblaciones.

La presión política y el cálculo electoral están llevando a un cuello de botella a los mandatarios que como Javkin, Jaton y el mismo Perotti no definen prioridades claras a la hora de enfrentar la pandemia.

Los especialistas aseguran que para sostener la presencialidad en las escuelas, medida que terminaron impulsando desde los diferentes niveles de gobierno en Santa Fe tras las presiones de sectores influenciados por JxC, y que el sistema de salud aguante habría que considerar el cierre de otras actividades.

Es imposible pensar en frenar la escalada de contagios sin tomar ninguna medida ni afectar a ningún sector, y en todo caso se trata de ver qué es lo que se prioriza.

Quienes sostienen que hay que mantener las escuelas abiertas “a pesar de todo” suelen citar el caso argentino como único, pero para eso ocultan lo que han hecho casi todos los países que tuvieron nuevas olas y necesitaron detener la saturación del sector sanitario crítico.

Este año, países como Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal, Chile, Uruguay tuvieron que recurrir a cierres totales temporales y cierres parciales de las escuelas con muchos menores índices de incidencia de los que vive la ciudad y la provincia.

Está claro que esto no significa que cerrar las escuelas sea la única solución, pero lo que es seguro es que mantener la “normalidad” de momentos de menos contagios no parece ser la salida y se va a necesitar soluciones de mayor complejidad que seguramente no dejaran contestos a todos.

¿Qué quiere decir el intendente rosarino cuando advierte que si siguen llegando casos de otras localidades el sistema de salud no aguanta mucho más? ¿Cerrar las fronteras de la ciudad a pacientes de otras localidades? ¿Se puede contener el desborde sanitario sin tomar medidas antipáticas? ¿Se puede discutir la presencialidad en las escuelas sin discutir la emergencia sanitaria y la falta de infraestructura? ¿Se puede tomar las medidas necesarias sin quedar atrapado en el cálculo electoral?

Estas son algunas de las preguntas que los mandatarios municipales y provinciales tendrán que responder en los próximos días poniendo en foco las prioridades del momento, que más allá de los reclamos sectoriales, tiene el conjunto de la población.