La reforma parcial de la Constitución provincial tuvo este miércoles su segunda jornada de debate en la Legislatura, en una sesión que se presentaba como meramente administrativa, pero que se extendió por más de cuatro horas debido a un planteo de la bancada libertaria que, a la postre, no prosperó.

Los 69 convencionales sesionaron para aprobar por unanimidad los aspectos del reglamento que aún estaban pendientes: días habilitados para sesionar, cantidad de comisiones, sus integrantes y autoridades.

Sin embargo, el tratamiento se dilató —incluido un cuarto intermedio— no solo porque no terminaban de acordar la conformación de cada comisión, sino también por un planteo del presidente del bloque libertario, Nicolás Mayoraz, quien cuestionó el modo en que se estaba votando la versión taquigráfica de la primera sesión (es decir, el registro textual de lo dicho el lunes anterior).

Según su postura, además, debía anularse el artículo que estableció la necesidad de una “mayoría simple” para aprobar el articulado, ya que no habría alcanzado los dos tercios requeridos. Por último, Mayoraz manifestó su preocupación respecto de que se realicen votaciones por signos (levantando la mano) y no de forma nominal (con nombre y apellido): “Buscan cancelar el debate y votar los artículos a mano alzada para que no aparezcan los nombres”, se quejó.

Pero ninguna de estas objeciones prosperó; más bien, todo lo contrario, si se tiene en cuenta que un bloque fuertemente opositor como Somos Vida, conducido por Amalia Granata, desestimó tales planteos. “En labor parlamentaria acordamos lo que acá estamos votando”, señaló una Granata que se mostró “sorprendida” de coincidir con el oficialismo.

Por Unidos, el convencional Pablo Farías explicó que el reglamento fue aprobado por unanimidad, más allá de las “expresiones en negativo” que se hayan manifestado sobre determinados artículos. También aclaró que las votaciones del articulado se harán de forma electrónica, aunque esto aún no se implementó por completo, ya que están terminando de instalar el sistema.

Las comisiones serán privadas

Una vez encausado el debate, los convencionales acordaron por unanimidad que se podrá convocar a sesión de lunes a domingo, siempre desde las 10 horas, aunque no se espera que haya más de una decena de asambleas ordinarias.

Durante el primer mes, el grueso del trabajo se concentrará en las ocho comisiones establecidas, que ya mantuvieron su primer encuentro este miércoles de manera privada. Según pudo saber RosarioPlus, ese carácter reservado fue lo acordado por ahora, aunque nadie se anima a confirmar que todos los encuentros futuros también serán vedados al público.

Además, se estableció un plazo para la presentación de proyectos por parte de actores de la sociedad civil: la mesa de entradas estará habilitada desde el jueves 17 a las 8 hasta el sábado 27 a la misma hora.

Finalmente, se aprobó una moción para que todos los convencionales queden exentos de sus fueros parlamentarios, con excepción de su derecho a la libre opinión, a partir de un pedido realizado por el convencional Armando Traferri, al que se sumaron los demás.

En cuanto al bloque peronista, se definió que el senador Rubén Pirola será su presidente, mientras que las vicepresidencias estarán a cargo de Juan Monteverde y Diego Giuliano.

Comisiones y miembros

Labor parlamentaria: Felipe Michlig (presidente), Fabián Bastía, Pablo Farías, Lisandro Enrico, Walter Ghione, Cristian Cunha, Rubén Pirola, Juan Monteverde, Diego Giuliano, Lucila de Ponti, Amalia Granata, Emiliano Peralta, Marcelo Lewandowski, Rubén Giustiniani, Nicolás Mayoraz, Marcos Peyrano y Ariel Sclafani.

Peticiones, poderes y reglamento: Beatriz Brouwer (presidenta), Diego Giuliano, Lucas Galdeano, Hugo Rasetto, Lucía Masneri, Claudia Levin, Germana Figueroa Casas, Daiana Gallo Ambrosis, Facundo Olivera, Jaquelina Balangione, Nicolás Mayoraz y Amalia Granata.

Redactora: Joaquín Blanco (presidente), Emiliano Peralta, Claudia Levin, Lucas Galdeano, Lisandro Enrico, Fabián Bastía, Hugo Rasetto, Lucas Incicco, Josefina del Río, Lionella Cattalini, Armando Traferri, Diego Giuliano, Lucila de Ponti, Patricia Boni, Nicolás Mayoraz, Marcos Peyrano, Marcelo Lewandowski y Caren Fruh.

Declaraciones, derechos y garantías: Alejandra Rodenas (presidenta), Joaquín Gramajo, Gino Svegliati, María Victoria Tejeda, Germán Baumgartner, Leonardo Diana, Lucía Masneri, Walter Ghione, Gisel Mahmud, Osvaldo Sosa, Facundo Olivera, Elizabet Vidal, Juan Pedro Aleart, Juan Domingo Argañaraz, María Victoria Capoccetti y Caren Fruh.

Poder Legislativo y Poder Ejecutivo: Rodrigo Borla (presidente), Armando Traferri, Eugenia Martínez, Esteban Motta, Julio Garibaldi, María Victoria Tejeda, Eliseo Marcon, Pablo Farías, Daiana Gallo Ambrosis, Cristian Cunha, Walter Ghione, Rubén Pirola, Alcides Calvo, Gabriela Martínez, Beatriz Brouwer, Silvia Malfesi, Emiliano Peralta y Ariel Sclafani.

Poder Judicial y otros órganos constitucionales: Lisandro Enrico (presidente), Lionella Cattalini, Alicia Azanza, Lucas Galdeano, Claudia Levin, Eliseo Marcon, Joaquín Gramajo, Gisel Mahmud, Lucas Incicco, Rodolfo Giacosa, Pablo Farías, Jaquelina Balangione, Osvaldo Sosa, Alejandra Rodenas, Néstor Fandos, Froilán Ravena, Silvia Malfesi, Lucila Lehmann, María Victoria Capoccetti y Ariel Sclafani.

Régimen municipal, derecho a la ciudad y ordenamiento territorial: Katia Passarino (presidenta), Juan Monteverde, José Machado, Germán Giacomino, Mauricio Maroevich, Oscar Dolzani, Josefina del Río, María Sara Sánchez Lecumberri, Joaquín Blanco, Gino Svegliati, Diego Giuliano, Pablo Corsalini, Juan Pedro Aleart, Javier Meyer y Rubén Giustiniani.

Funcionamiento del Estado y participación ciudadana: Germana Figueroa Casas (presidenta), Lucila de Ponti, Eugenia Martínez, Rodolfo Giacosa, Lucía Masneri, Cristian Cunha, Leonardo Diana, Pablo Farías, Julio Garibaldi, Alcides Calvo, Juan Monteverde, Candela Rodríguez, Néstor Fandos y Ariel Sclafani.