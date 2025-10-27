Previa de paritaria: docentes dicen que su salario perdió un tercio de poder adquisitivo

El sindicato docente Amsafé abonó la previa a la reanudación de la paritaria que el Ejecutivo convocará en los próximos días. Lo hizo con un análisis comparado entre evolución salarial e inflación, y expone que al sueldo de maestras y profesores santafesinos se le ha erosionado casi un tercio de su poder de compra desde principios de 2024 hasta el presente.

“Muchos compañeros ya buscan otros ingresos, manejan Uber o hacen changas los fines de semana”, apuntó el titular del gremio, Rodrigo Alonso.

El estudio gremial revela una caída del 23,27% en 2024 y del 5,35% en lo que va del año, sin incluir el aumento paritario acordado durante la gestión de Omar Perotti que el actual gobierno todavía no pagó. “El Estado debe cumplir con sus compromisos, más allá de quién gobierne”, recordó el dirigente gremial.

El gobernador Maximiliano Pullaro reabrió el debate días atrás al afirmar que los salarios de los trabajadores provinciales crecieron por encima de la inflación. Por eso Amsafé se ocupó de trazar ambas progresiones. Según datos del IPEC, la inflación acumulada en 2024 fue del 114,6%, mientras que los salarios subieron un 91,33%. En 2025, los precios aumentaron 23,3%, frente a un 17,95% de incremento salarial para activos y 14,5% para jubilados.

Para el sindicato, la recomposición necesaria ronda el 30% solo para recuperar el terreno perdido. Alonso cuestionó además la eliminación del Fonid, que representaría unos $124.000 sobre un sueldo inicial de $818.000, y calificó de “extorsión” el plus por presentismo de $90.000.

“El ajuste en Santa Fe es brutal. Pullaro está haciendo lo contrario de lo que prometió: no hay voluntad de recomponer el salario ni de respetar derechos”, concluyó el dirigente.