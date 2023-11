LÍMITES PROPIOS

Pullaro advierte a Juntos por el Cambio: "No estamos para co gobernar con Milei" El gobernador electo defendió la "línea de sucesión" y dijo que la presidencia de la Cámara de Diputados nacional debe decidirla La Libertad Avanza. "No corresponde (que la ocupe el PRO, como pretende) porque parece una avivada", dijo.