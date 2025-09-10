El gobierno provincial dio a conocer este miércoles que varias empresas de medicina prepaga y obras sociales le deben al sistema de salud pública provincial 6.102 millones de pesos por prestaciones brindadas en hospitales y centros de salud a personas con cobertura médica pero que sus prestadoras no atendieron.

La situación salió a la luz por boca del ministro de Economía, Pablo Olivares, quien expuso preocupado el panorama. De la masa de deuda, el PAMI detenta una quinta parte, $1.161 millones. Otras que deben bastante son Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera), la Obra Social del Personal de la Industria del Caucho, la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) y la Obra Social del Personal de la Construcción (Ospecon). Todas las aquí enumeradas suman la mitad de lo que Santa Fe reclama: $3.048 millones.

“Debemos distinguir entre un Estado que se hace cargo y garantiza la atención sanitaria a todos los ciudadanos, y un Estado bobo, que no reclama el recupero de los costos a quienes debieron cubrir esas prestaciones con los aportes de afiliados y empleadores pero no lo hicieron”, ajustó Olivares. A su lado, Belén Etchevarría, secretaria de Hacienda, transmitió la preocupación en el Ejecutivo por recuperar esos fondos. “Se trata de recursos que debió cubrir un privado y terminó afrontando el Estado provincial. Deben ser devueltos para que el sistema público pueda mejorar o ampliar los servicios que brinda”, dijo.

El reclamo se apoya en los datos del paciente que acudió a un hospital o centro de salud en cualquier punto de la provincia, y que la administración de cada efector constató que es un afiliado a obra social o abonado a una empresa de medicina prepaga. Ante esa situación, el centro médico estatal reclama a la entidad que corresponda para que devuelva a la Provincia el costo de la atención brindada.

Olivares aclaró que “este mecanismo no afecta la gratuidad de la atención sanitaria, ya que el ciudadano es atendido en todos los casos. El reclamo se dirige exclusivamente a las entidades financiadoras, que son las responsables legales de cubrir las prestaciones de sus afiliados”.