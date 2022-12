Los trabajadores de Puerto Rosario, en largo conflicto con la concesionaria TPR, coparon este jueves el edificio del Concejo Municipal, en pos de agigantar su expresión de malestar ante la intransigencia patronal que desobedece la conciliación obligatoria, no reincorpora a los despedidos y mantiene paralizado desde hace varios días el muelle local.

El enfrentamiento escaló en intensidad esta mañana, cuando una columna de portuarios y estibadores partieron del piquete que sostienen sobre Acceso Sur, frente al portón de la terminal I y II, frente a 27 de Febrero, y avanzaron hacia el centro.

La primera escala ocurrió frente a la torre Aqualina, donde tiene su domicilio el director ejecutivo de Terminal Puerto Rosario, Gustavo Nardelli, cara visible de la patronal que presiona al Estado para conseguir una prórroga de concesión.Luego llegaron hasta el edificio de Córdoba 501 e ingresaron hasta tomar el recinto de sesiones del parlamento local.

Al coro de "Con el Supa no se jode", los afiliados al sindicato portuario exigieron respuesta política y sostuvieron un entredicho con algunos ediles y empleados parlamentarios que intentaron evitar la situación.

"La gente está desesperada, hay que entender que la situación: el puerto no da para más. Hoy tenemos 500 compañeros en la calle, sin un mango en el bolsillo en este momento. Hubo concejales que quisieron increpar a compañeros sin entender la necesidad de los muchachos que no tienen la tranquilidad de un sueldo", dijo César Aybar, secretario general del Supa.

El reclamo inicial tiene que ver con despidos, descuentos salariales y extensión de la jornada laboral de 6 a 8 horas. Por otra parte, los sindicatos reclaman un aumento de la paritaria, del 60% acumulado en el año al 100%.

El gremialista vaticinó que "el conflicto seguirá escalando" en tanto la concesionaria desoiga los llamados al diálogo.

"Perotti dice que la solución es el diálogo, pero así no la habrá porque cuando la citan, la empresa se levanta y se va. El gobernador tiene la llave para destrabar, hay que tomar una decisión política urgente. El Enapro está haciendo el trabajo legal que corresponde, pero si la empresa no se sienta a negociar no lo vamos a resolver. TPR siempre desafió a los gobiernos con impunidad total, ¿acaso son cómplices?", acicateó el dirigente portuario.

La columna marchó hacia la Municipalidad, donde se reportó la rotura de la puerta de ingreso por calle Buenos Aires.

Luego la columna llegaría hasta la sede local de Gobernación para reclamarle al titular del Ejecutivo provincial, destinatario central del reclamo.