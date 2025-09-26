La sesión de este jueves en la Cámara de Diputados de Santa Fe dejó la primera discusión interpretativa en torno a la nueva redacción de la Constitución provincial, sancionada el pasado 10 de septiembre.

El debate se centró en el pedido del Ejecutivo para tomar deuda por hasta 25 millones de dólares destinados a la readecuación de obras de defensa contra inundaciones y la estabilización de las barrancas en el este de la ciudad de San Javier.

El legislador de Hacemos Santa Fe, Walter Agosto, consideró que el crédito es “adecuado porque tiene un plazo de devolución de 20 años, con 5 de gracia, y una tasa de interés de entre 6,5% y 7%, lo que es razonable”.

Sin embargo, advirtió sobre el riesgo cambiario y sobre los alcances del nuevo texto constitucional: “La Constitución anterior establecía que los servicios de la deuda no podían comprometer más de la cuarta parte de la renta provincial. Ahora, el artículo 90 inciso 11 habla del empréstito en sí mismo. Es una modificación importante y, según la nueva redacción, estamos en riesgo de que el límite del 25% ya esté excedido”.

En ese sentido, Agosto y su bloque pidieron que el proyecto regrese a comisión y que el Poder Ejecutivo aporte un informe técnico detallado para despejar dudas. Sin embargo y pese a los reparos, la iniciativa obtuvo sanción definitiva.

Desde Unidos para Cambiar Santa Fe, Pablo Farías sostuvo una lectura diferente: “El sentido que se intentó plasmar en la nueva Constitución es que la base para determinar si se cruza el límite es un ejercicio anual. Para que fuera como dice Agosto, el pago debería hacerse en un solo período. Lo que se estableció es que en un ejercicio no se puede superar el 25%”.

En tanto, el exgobernador y actual diputado Omar Perotti pidió garantías institucionales: “La única duda es que, en el día que votamos nuestro compromiso con la Constitución, estemos generando una situación que no tenga todas las garantías y los informes técnicos. El cumplimiento de la Constitución merece cualquier resguardo que podamos tomar en cuestión de días”.

No obstante, subrayó que la obra en San Javier debe avanzar: “No puede quedar flotando ninguna excusa para demorarla. La obra está en marcha, no está parada ni esperando financiamiento para comenzar. Queremos esa obra, igual que cualquier sanjavierino, porque sabemos lo que significa para esa comunidad”.