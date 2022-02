El Concejo Municipal de Santa Fe convocó a una reunión, el próximo lunes, para pedirle al edil Juan José Piedrabuena, del Bloque Unión Federal, explicaciones sobre su participación en el casamiento narco que culminó con el triple crimen de Ibarlucea.

"Yo fui a cantar, nada más", había manifestado el legislador de la capital provincial, al ser consultado sobre su presencia en el polémico evento, en diálogo con Aire de Santa Fe. Cuando le consultaron quién lo contrató para casar en el casamiento, dijo desconocerlo: "De eso se encarga mi representante".

"Fui contratado como artista, como cantante. Sinceramente, no sabía adónde íbamos, porque el que maneja la agenda es mi productor, Marcos Couri, yo fui como cualquier laburo de todos los fines de semana. Mis hijos Juan y Brian trabajan conmigo con otros chicos en el escenario, son 20 familias. Hoy la vi a mi mujer llorar y no entendía el por qué de tanta maldad. Cuando pasó esta desgracia yo ya estaba en Santa Fe, el primer show fue en La Cautiva, en Rosario, de ahí nos fuimos para la fiesta, donde había una seguridad increíble. Terminó el show, como siempre que se me contrata, levanto mis cosas y me voy, me entero de lo que pasó cuando ya estaba acá en Santa Fe", precisó.

"Fui como a cualquier baile, el que me conoce sabe cómo soy, de lo que vivo, las necesidades que pasé en mi vida, yo vivo de mi trabajo y estoy pagando cuentas que tengo de la pandemia, por todo lo que estuve parado. Soy una persona pública, pero por las cosas que se dicen mi familia sufre, tengo mujer e hijos y ser cantante de cumbia es lo que me da de comer hoy por hoy", agregó.

El próximo lunes, Piedrabuena tendrá que dar sus argumento ante los concejales santafesinos.