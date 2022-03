La diputada provincial Matilde Bruera, junto a un grupo de pares legislativos y abogados encabezan el pedido de derogación de la Ley de Asociación de Riesgos de Trabajo implementada hace poco menos de un año.

La legisladora peronista se había opuesto a la aprobación en su momento y a varios meses de su sanción advirtió que está afectando a los trabajadores, pero también a la salud pública que comienza a recibir una mayor demanda.

“La ley no solo es mala sino que las normas que le agregaron para mejorarla, no se cumplen. Los juicios se han multiplicado, porque hay tanto rechazo por parte de las ART, que todo termina en juicio”, manifestó Bruera en diálogo con Sí 98.9.

Uno de los argumentos que ponen a consideración para discutir la implementación de la ley, es que, en lugar de ir a un tribunal a reclamar por la atención, los trabajadores tienen que ir a las comisiones médicas “que dependen del mismo que tiene que pagar”, según explicó la diputada.

Por otra parte, advirtió: “No hay comisiones médicas en la mayoría del territorio provincial. Uno de los compromisos de la ley era que hubiera una distribución geográfica de las comisiones y no la hubo”.

Como consecuencia de la implementación de la ley, Bruera también denunció que “en las Comisiones ejercen maltrato sobre los trabajadores”, y explicó: “No tienen lugar, no tienen gente, no dan turnos y obviamente todos los exámenes son en contra. El problema es que las ART ahora no atienden ciertas enfermedades, entonces los trabajadores tienen que acudir a la salud pública”.

Por último, adelantó: “La idea es pedir la derogación. Se está debatiendo armar un proyecto de derogación. Con los datos se ve como se ha afectado la salud de trabajadores pero también a las obras sociales”.

