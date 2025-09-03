El diputado Miguel Ángel Pichetto denunció públicamente que el Gobierno prepara la venta de tierras e instalaciones pertenecientes al Regimiento de Patricios, ubicado en pleno barrio porteño de Palermo. La acusación la hizo a través de un posteo en su cuenta oficial de X, donde advirtió sobre el impacto que tendría en el patrimonio histórico nacional.

“Vendieron el edificio del INTA en la calle Cerviño y ahora preparan la venta de tierras e instalaciones del Regimiento de Patricios, en pleno corazón de Palermo”, escribió el legislador. Según Pichetto, el proyecto apunta a “armar un emprendimiento inmobiliario con los mismos empresarios de siempre”.

El mensaje también señaló que se trata de un proceso de “destrucción y remate del patrimonio histórico nacional” y convocó a la sociedad a estar atenta para impedirlo. “Estemos preparados para evitarlo”, concluyó el diputado en su publicación.

La referencia al INTA remite a la reciente venta de su edificio en la calle Cerviño, también en la zona de Palermo, lo que encendió críticas de distintos sectores por la pérdida de espacios públicos estratégicos. Para Pichetto, el caso del Regimiento de Patricios se inscribe en la misma lógica de privatización con destino inmobiliario. Hasta el momento, el Gobierno nacional no respondió a las acusaciones ni confirmó planes concretos sobre esas tierras.