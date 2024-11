El Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) lanzó munición gruesa contra diputados provinciales del oficialismo luego de la sesión de este jueves, en la que decidieron no tratar el expediente – con media sanción del senado – del proyecto de expropiación de Dow Argentina tras el anuncio de la empresa de su cierre.

“En una sesión vergonzosa en la Legislatura provincial, las y los Diputados oficialistas no dieron tratamiento sobre uno de los temas más importantes: el futuro de nuestra industria petroquímica. Rechazaron el análisis, el diálogo y la votación del Proyecto de Utilidad Pública de la Planta Dow de Puerto San Martín”, comenzó el texto gremial .

Asimismo prosiguió: “Desde esta mañana los trabajadores del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos se encontraron en la explanada de la legislatura santafesina en la capital provincial, acompañados por sus familias, la comunidad y trabajadores de otros sectores que se solidarizaron con esta lucha”.

Desde el sindicato fueron a exigirle a los diputados que “estén a la altura de sus representados, que su voto sea guiado por el interés de los santafesinos, de la industria santafesina, de la producción nacional, y de las familias que hoy se encuentran ante un futuro incierto: que voten a favor de Santa Fe”.

En otro párrafo del comunicado, señalaron: “Antes de las 15 horas se encontraron con la noticia de que el proyecto directamente no se iba a votar, ya que los diputados del actual oficialismo provincial (Radical, Socialismo, PRO y aliados), impidieron el debate y la posterior votación. Al contar con mayoría nada pudo hacer la oposición para tratar el tan necesario proyecto que permitiría que se siguiera produciendo en la planta donde hoy funciona Dow, convocando a posibles compradores para hacerse con la misma”.

Desde SOEPU exhortaron al gobernador Maximiliano Pullaro a que se pronuncie acerca de este tema que involucra directamente a más de 3.000 puestos de trabajo “Es llamativo que los que en 2021, cuando estuvimos ante la misma disyuntiva, acompañaron nuestra lucha, y pidieron por el proceso de expropiación, hoy ni siquiera den la cara. Parece que el slogan de Santa Fe Productiva solo vale en campaña, o cuando están en la oposición”, deslizaron.

El Secretario General del SOEPU Mauricio Brizuela destacó: "Llama la atención que quienes hace 3 años estaban con nosotros, nos recibían, nos apoyaban y nos instaban a pelear hasta el final por mantener la planta, hoy se hagan los desentendidos del proyecto de ley que antes apoyaron. Las ideas no pueden cambiar dependiendo de si uno está o no en el gobierno; la defensa de la industria santafesina no es algo que pueda negociarse, no es algo con lo que se pueda especular, es una idea que debe trascender a cualquier color político”

Por su parte, el diputado provincial Carlos Del Frade (FAS) acusó a la vicegobernadora Gisela Scaglia de “cajonear” la iniciativa y no mandarla a la Cámara baja. Aseguró que presentará una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público.