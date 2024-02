Luego de que el gobierno provincial anticipara que va a pagar la totalidad de la deuda por la paritaria 2023, desde Amsafe sostuvieron que lo anunciado no es suficiente para confirmar el inicio de clases el próximo 26 de febrero.

“Si lo que vamos a escuchar mañana es lo mismo que dijeron hoy, es que no van a cumplir. Decir que sí no es pagar cuando se te ocurre, eso es no cumplir. Además todavía no hay discusión seria sobre salarios del 2024”, afirmó en declaraciones a Si 98.9 Juan Pablo Casiello, de Amsafe.

La paritaria docente recién tendrá su oferta formal este martes a la tarde que será determinante para saber la reacción de los gremios Amsafe y Sadop.

Este lunes por la mañana el gobierno provincial anunció el cumplimiento del saldo de la paritaria 2023 que le reclamaban los gremios docentes como forma de enderezar la paritaria 2024 y el comienzo de clases. “Queremos tener los alumnos el lunes en la escuela”, pidió a cambio el ministro de Gobierno, Fabián Bastia.

Luego de saldar la primera parte (que fue del 14%) la administración provincial confirmó que pagará el 22,4% restante en marzo, con el sueldo de febrero. De esa forma quedaría cancelado el 36,4% restante del 2023, aunque todavía no se habla de los salarios de este año.

Al respecto, Casiello manifestó: “Ese 22,4% es de la paritaria del año pasado. Ya tenemos que estar discutiendo cual es el salario de febrero. Necesitamos que ese salario recoja la inflación de enero que fue de más del 20%”.

A este escenario se suma la decisión del gobierno nacional de quitar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), cuya vigencia terminó el 31 de diciembre pasado y el Gobierno de Javier Milei decidió no prorrogarlo ni girar partidas después de 25 años de aplicación ininterrumpida.

“Tanto a nivel provincial como nacional están haciendo todo lo posible para que el 26 de febrero no empiecen las clases. Mañana vamos a evaluar la propuesta, pero a cuatro días de empezar las clases estamos peor que nunca”, sentenció el dirigente de Amsafe.