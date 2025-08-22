Persona no grata: nutrida manifestación de repudio a Milei en Rosario

Una multitud avanzó este viernes por la tarde en el centro de Rosario, con foco en la Bolsa de Comercio, donde la celebración de su 141º aniversario contó con la visita del presidente Javier Milei.

Y la manifestación no fue de festejo sino de repudio a la presencia del mandatario, a quien una multisectorial declaró días atrás “persona no grata”. Partieron desde la plaza Sarmiento, donde numerosas expresiones gremiales y sociales se dieron cita. “Basta de ajuste, de crueldad, de despidos, porque este presidente desde que asumió no gobernó para los trabajadores sino para los poderes concentrados de la economía, que ni están en el país pero se llevan la riqueza”, dijo Lorena Almirón, de ATE.

Edgardo Arrieta, del Sindicato de Dragado y Balizamiento, recordó que “Milei no vino para el 20 de Junio, él prefiere la bandera de Israel, no mandar ayuda a Bahía Blanca, y visitar a los de la Bolsa. Hoy encima con este gran caso de corrupción encima”, disparó, en alusión al caso de las coimas millonarias con la provisión de medicamentos para el sector de la discapacidad.

Eduardo Delmonte, de la Corriente Clasista y Combativa, agregó: “Acá se comprueba la decisión de lucha que revive en el pueblo, enfrentando a este gobierno que está vaciando al país, sometiéndonos a un saqueo brutal y liquidando los derechos de los trabajadores”.