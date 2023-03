En el marco de la ola histórica ola de calor que golpea la región y el pedido de muchas escuelas rosarinas de suspender el dictado de clases ante la falta de recursos fundamentales como ventiladores, el gobernador Omar Perotti sostuvo que la decisión debe ser de cada escuela en particular y que “donde se pueda hay que dar clases”.

“Tenemos directores con la suficiente capacidad para evaluar y decidir si estamos en condiciones de poder dictar clases o desafectar en los lugares donde no se pueda. Hay que tomar decisiones sobre infraestructuras muy distintas. No es cuestión de estar cumpliendo un horario si no están dadas las condiciones. Donde se puede dar clases tenemos que dar clases”, señaló Perotti a la prensa.

Por su parte, el ministro de Educación de Nación, Jaime Perczyk, dijo compartir la posición del gobernador y agregó: “Yo sigo dando clases en el conurbano bonaerense, donde se puede dar clases hay que dar clases. Es una decisión que se toma en la micro comunidad, en cada escuela”.

Las declaraciones fueron realizadas este lunes en el marco de la inauguración del edificio del Polo Educativo de la Universidad Nacional de Rosario en Puerto General San Martín.