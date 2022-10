El gobernador Omar Perotti se sumó a los repudios del ámbito político e institucional contra la amenaza a periodistas conocida este martes en Rosario. "Nuestro repudio a cualquier amenaza o intimidación que genere falta de libertad en cualquier periodista y medio de comunicación", expresó.

"El delito necesitaba silencio; yo fui muy criticado cuando hablaba sobre lo que pasaba en Rosario, me decían que eso no existía, que no había que instalar esos temas en la prensa. Y lo que hace daño es no hablar de estas cosas. Puede no gustarnos, pero es la realidad y si no se habla y se muestra, el que quiere que no se conozca ni se difunda es el delito. El resto no tiene por qué molestarse aun cuando surjan críticas. Es la mejor forma de que haya control social", completó.

En ese orden, el mandatario atribuyó estas reacciones mafiosas a la tarea que despliegan las agencias de seguridad del Estado provincial contra el delito. "No hay que minimizar estos hechos, hay que estar alertas. Las acciones que se llevan adelante incomodan al delito, los complica y esto tiene sus reacciones y es lo que estamos viviendo", finalizó.